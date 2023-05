AMLO llama a no votar por Ron DeSantis, gobernador de Florida, por trato a migrantes

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este pidió a los hispanos que radican en Florida a no votar por el gobernador de ese estado, Ron DeSantis, en su candidatura a la presidencia de Estados Unidos.

“Ayer ya se destapó y lo mismo, lo que aplicó allá en Florida, una política anti inmigrante, ojalá y los hispanos de Florida, despierte y no le den ni un voto, que no se vote por los que persiguen a migrantes, los que no respetan a migrantes”, dijo AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ pidió evitar votar Ron #DeSantis Gobernador de Florida y quien busca la candidatura presidencial de Estados Unidos pic.twitter.com/KHY8PTWL9z — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 25, 2023

Ron DeSantis se postula para la presidencia de Estados Unidos

Fue el pasado miércoles 24 de mayo cuando Ron DeSantis anunció su precandidatura para las elecciones presidenciales de Estados Unidos; cabe destacar que es considerado como uno de los favoritos para contender por la Casa Blanca junto al Partido Revolucionario.

Cabe destacar que Ron DeSantis competirá con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también busca contender con el Partido Republicano y buscará conseguir su segundo mandato en la Casa Blanca.

El lema del precandidato es “el gran regreso americano”, pues prometió que, de llegar a la Casa Blanca en enero de 2025, haría una declaradora de emergencia desde su primer día de administración para terminar el muro fronterizo con México.

Getty Images

“América es un país soberano, nuestras fronteras deben ser respetadas. No podemos tener millones de extranjeros llegando ilegalmente a nuestro país, no podemos tener cárteles de la droga envenenando a nuestra población con fentanilo”, fue lo que dijo DeSantis al iniciar su transmisión vía Twitter.

Desde hace ya varias semanas, el presidente López Obrador ha criticado a Ron DeSantis por supuestamente hacer “politiquería” con el tema migratorio, pues en distintas ocasiones el ahora precandidato a la presidencia ha señalado que es una de sus principales propuestas, mismas que han sido catalogadas por AMLO como “inhumanas e indignas”.