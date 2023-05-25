¿Quién es la corcholata favorita de AMLO? Esto fue lo que dijo

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre sus preferencias de las corcholatas que buscarán ganar la encuesta interna de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) rumbo a las elecciones 2024 por la presidencia.

Ante el cuestionamiento de quién es su corcholata favorita, el presidente AMLO aseveró que no ha inclinado la balanza en favor de nadie y no lo hará, pues se acabó el "tapado y el dedazo". En ese sentido, aseveró que apoyará a quien gane la encuesta interna de Morena para definir al candidato presidencial para contender en las elecciones 2024.

AMLO también fue cuestionado sobre si el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard haya expresado su desconfianza en la encuesta interna del partido guinda, el jefe del Ejecutivo respondió: ““Pues ese es su asunto. No creo que diga eso. Es un asunto estatutario. No es que yo quiero que hagan las cosas a mi medida. Hay un procedimiento. Dudo que lo haya dicho. Marcelo es una gente muy seria, muy respetuosa”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ adelanta que apoyará a quien gane encuesta de Morena para definir candidato presidencial pic.twitter.com/vuIxErSnZx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 25, 2023

AMLO desconoce a Ricardo Mejía, candidato a la gubernatura de Coahuila 2023

Sobre el caso de Ricardo Mejía, candidato a la gubernatura en las elecciones Coahuila 2023, y también exafiliado al partido guinda, el presidente AMLO negó que tuviera alguna relación, pues se fue sin decir adiós: "No quiero que se use mi nombre. Se me hace un acto de deshonestidad el estar utilizando mi nombre para una campaña", aseveró.

El quiebre entre Morena y Ricardo Mejía, candidato a gubernatura de Coahuila, se dio por sus aspiraciones políticas personales

|Twitter @Polemista4T

Cabe destacar que Ricardo Mejía ha dicho que su referente político es el presidente AMLO, pues sigue creyendo en la Cuarta Transformación (4T); sin embargo, hasta el momento algunos morenistas le han dado la espalda, tal fue el caso de Mario Delgado, la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo y ahora el mismo presidente.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se desmarcó de Ricardo Mejia, candidato del PT a la gubernatura de Coahuila. Esto después de que han aparecido mantas con la imagen de López Obrador y Mejia pic.twitter.com/8Ke9UCCFH2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 25, 2023

Cabe recordar que Ricardo Mejía, quien fuera subsecretario de Seguridad Pública Federal hasta enero de este 2023, renunció ante el gabinete de AMLO para perseguir sus aspiraciones políticas, contender en la gubernatura de Coahuila en las elecciones 2023.

