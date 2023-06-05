¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del lunes 5 de junio

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen de la mañanera de AMLO minuto a minuto en vivo de este lunes 5 de junio de 2023, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

Informe de avance del caso de la guardería ABC

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dio el avance de las reparaciones integrales para las familias sobre el caso del incendio en la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009.

Mauricio Vila informa sobre la inversión para conectar el Tren Maya en Yucatán

Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, informó sobre proyectos en conjunto con el gobierno federal, por ejemplo, la Planta de Ciclo Combinado, Planta Mérida IV y Planta Valladolid.

AMLO reconoce triunfo de Delfina Gómez y Manolo Jiménez

Tras los resultados del PREP y conteo rápido en las elecciones 2023, beneficiando a la morenista Delfina Gómez y al priista Manolo Jiménez, el presidente AMLO reconoció el triunfo de ambos.

"Felicitar a la gente que participó ayer en Coahuila y Estado de México, porque ejercieron su derecho a elegir libremente a sus autoridades, básicamente, dos gubernaturas, no hubo problemas mayores, la gente participó y no hubo protestas postelectorales, aunque todavía pueden presentarse (..)", dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se comunicará en breve con Delfina Gómez y Manolo Jiménez, virtuales ganadores de elecciones para renovar gubernaturas de #Edomex y #Coahuila pic.twitter.com/huUkH5Wfbz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 5, 2023

AMLO destaca que en México hay trabajo y mejores salarios

Durante la mañanera de AMLO, este destacó que en México hay trabajo y mejores salarios, además de que el flujo migratorio de mexicanos se ha reducido en los últimos meses. Asimismo, habló sobre el programa Sembrando Vida, quienes reciben un salario de 6 mil pesos para sembrar sus parcelas.

AMLO recuerda a Ricardo Rocha tras su muerte a los 73 años

Tras la muerte de Ricardo Rocha, el presidente López Obrador recordó una entrevista que le hizo en 1996. "Gran periodista y extendemos y hacemos público nuestro pésame a su familia y amigos y dejo muchos alumnos en el periodismo. Lo lamentamos", mencionó.

AMLO reconoce a Delfina Gómez

El presidente López Obrador reconoció a Delfina Gómez como una mujer incorruptible: “Va a hacer un buen gobierno y espero lo mismo del gobernador de Coahuila”, señaló.