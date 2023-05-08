¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del lunes 8 de mayo

Esta es la mañanera de AMLO de este lunes 8 de mayo de 2023 es presentada por Fuerza Informativa Azteca, este es el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

AMLO le manda felicitaciones a El Canelo Álvarez

"Muy merecido el que haya triunfado, que siga triunfando", señaló AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ felicitó a Saúl Canelo Álvarez quien derrotó el sábado a John Ryder en la pelea que marcó su regreso a #Guadalajara Jalisco, tras más de 10 años sin pelear en su ciudad natal pic.twitter.com/VRd12gsQ9i — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 8, 2023

AMLO felicita al Checo Pérez, por quedar en segundo lugar

"Poniendo en alto también el nombre de nuestro país, le deseamos que siga triunfando", señaló el presidente López Obrador.

Aumento en las remesas desde Estados Unidos

Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría General del Consumidor (Profeco), informó sobre un aumento en el envío de remesas desde Estados Unidos.

Informe sobre avances en el tramo 4 del Tren Maya

Diego Prieto, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que en el tramo 4 del Tren Maya se recuperaron 4 mil 228 bienes inmuebles. Asimismo, el 8 de julio se recibirá el primer tren en un taller de Cancún.

Por su parte, Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, informó que se han generado más de 109 mil empleos en todo el tramo del Tren Maya, el cual recorre la Península de Yucatán.

#EnLaMañanera | El 8 de julio llegará el primer tren para el #TrenMaya y sus pruebas iniciarán en agosto, así lo revela Fonatur pic.twitter.com/5J0P79Xk3o — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 8, 2023

AMLO habló acerca de las elecciones 2023, en Coahuila y Edomex

"El pueblo sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene, el pueblo es sabio", señaló AMLO. Asimismo, llamó a que los ciudadanos salgan a votar el próximo 4 de junio, por quien les dicte "su conciencia" en el marco de las elecciones 2023.

AMLO anuncia videollamada con Joe Biden

AMLO adelantó que para el martes 9 de mayo de 2023, tendrá una videollamada con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, donde hablarán de temas como migración, fentanilo y economía.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ cuestionó al gobernador de Texas, Greg Abbott, quien anunció este lunes el despliegue de una nueva unidad de la Guardia Nacional que operará con helicópteros para evitar la entrada de migrantes procedentes de #México pic.twitter.com/6tAihAgGEc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 8, 2023

También se lanzó contra el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien anunció este lunes el despliegue de una nueva unidad de la Guardia Nacional que operará con helicópteros para evitar la entrada de migrantes procedentes de México.