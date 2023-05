AMLO hablará con Joe Biden de migración, fentanilo y economía

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de este lunes, adelantó que para el martes 9 de mayo de 2023, tendrá una videollamada con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, donde hablarán de temas como migración, fentanilo y economía.

“Hemos estado buscando comunicarnos, pero no se había dado la oportunidad porque andábamos viajando, pero ahora ya se acordó esto”, destacó AMLO. Posteriormente, dio a conocer que esta reunión está programada para las 9:30 horas, además de que la comunicación entre ambos mandatarios es muy buena y se buscará mantener.

AMLO realiza un llamado a las personas con necesidad de migrar

El presidente AMLO reiteró a aquellas personas con necesidad de migrar que no se dejen engañar ni extorsionar por los coyotes o polleros que los ponen en riesgo. “Hay un mecanismo que pueden ellos utilizar, no tienen que pagar nada, los 6 u 8 mil dólares que les cobran, es nada más ir a un consolado, una embajada de Estados Unidos en los países de Centroamérica, del Caribe”.

Indicó que es necesario hacer una solicitud de por qué se busca llegar a Estados Unidos, se hace un trámite y ya se están dando permisos, por lo que no falta hacer la travesía por México. “Decirles que hay ese mecanismo”.

En ese sentido, destacó que el gobierno mexicano se encuentra apoyando a Estados Unidos a fortalecer este plan y también haciéndole la “respetuosa sugerencia” de que no se burocratice este mecanismo, que no tarden mucho para realizar los trámites. AMLO reiteró que el procedimiento se tiene que efectuar desde los lugares de origen, por lo que no se podrá hacer en México.

“Ya los que estén aquí decirles que los vamos a proteger, a cuidar, los que están con nosotros”, aseveró.

AMLO se lanza contra Greg Abbott, gobernador de Texas

AMLO se lanzó contra el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien anunció este lunes el despliegue de una nueva unidad de la Guardia Nacional que operará con helicópteros para evitar la entrada de migrantes procedentes de México. "¿Tiene que valerse del dolor del pueblo, del migrante, para sacar raja política? Eso es inmoral, politiquería”, acusó.