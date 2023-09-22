¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del viernes 22 de septiembre

Este es el resumen minuto a minuto y en vivo de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este viernes 22 de septiembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue en vivo la mañanera de AMLO:

AMLO habla sobre contaminación en ríos de México

El presidente señaló que existe un problema grave de contaminación en el río Santiago en Guadalajara, Jalisco. Aunado a ello, menciona que llegó el agua a Monterrey y felicitó a los trabajadores involucrados en el proyecto.

AMLO habla sobre el mensaje que tiene que poner en la mañanera

Ante la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) para que pusiera un mensaje al inicio de sus conferencias mañaneras, el presidente se lanzó en contra de la decisión.

#EnLaMañanera | Durante su mañanera, el presidente @lopezobrador_ también lanzó un mensaje que buscará colocar en sus mañanerashttps://t.co/JxBhjlNSW0 pic.twitter.com/BR7YL8GTGI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 22, 2023

“Antes de que se ponga la conferencia se ponga el letrero y voy a agregar uno que diga si eres conservador y estás a favor de la corrupción, del clasismo, racismo y discriminación, no veas este programa”, dijo.

AMLO confirma destape de Hugo López-Gatell por la jefatura de Gobierno de la CDMX

“Como 10 (...). Me dijo el doctor López-Gatell yo creo que va a despedirse agradecerles a todos. Todos me han ayudado, todos son servidores públicos”, dijo durante la conferencia mañanera de este viernes.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que una decena de integrantes de su equipo de trabajo alistan sus renuncias porque buscarán candidaturas para elecciones 2024, confirma que López Gatell buscará candidatura de #Morena a jefatura de gobierno de #CDMX… pic.twitter.com/KIeRhOb9cu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 22, 2023

AMLO agradece a su familia

“Agradezco a mis hijos que no busquen ningún cargo o desarrollarse a la sombra mía, cada quien tiene que abrirse camino y salir adelante, les tengo que agradecer porque para perjudicarme a mí a ellos les pegan cada vez que pueden, los tres son muy buenos”, señaló AMLO.

De igual manera, agradeció a su esposa y escritora Beatriz Gutiérrez por decidir no ser primera dama.