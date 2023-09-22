“Lo vamos a poner": AMLO critica resolución del INE para poner mensaje en sus mañaneras

Durante la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue cuestionado sobre la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) de colocar al inicio de sus mañaneras un mensaje que advierta que no puede pronunciarse sobre temas electorales.

“Antes de que se ponga la conferencia se ponga el letrero y voy a agregar uno que diga: ‘si eres conservador y estás a favor de la corrupción, del clasismo, racismo y discriminación, no veas este programa’”, señaló.

#EnLaMañanera | Durante su mañanera, el presidente @lopezobrador_ también lanzó un mensaje que buscará colocar en sus mañanerashttps://t.co/JxBhjlNSW0 pic.twitter.com/BR7YL8GTGI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 22, 2023

¿Cuál es la leyenda que deberá aparecer antes de cada conferencia matutina?

La leyenda que deberá aparecer previo a cada conferencia es esta:

“Las conferencias de prensa matutinas del Presidente de la República, tienen por objeto difundir propaganda institucional o gubernamental, con fines informativos, educativos o de orientación social, por lo que no podrán hacerse pronunciamientos relacionados con tópicos políticos o electorales que afecten de manera indebida la equidad de las contiendas comiciales e influyan en la ciudadanía, de igual manera no podrán realizarse manifestaciones o expresiones en favor o en contra de las fuerzas políticas o personas identificadas con estas”.

La resolución ocurrió el pasado jueves 21 de septiembre, cuando, ante lo calificado como una "violación contumaz al principio de neutralidad", el órgano electoral decidió que le recordará al mandatario, previo a cada conferencia, que por ley no debe de intervenir a favor o en contra de las fuerzas políticas.

La consejera presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, Claudia Zavala, sostuvo que la medida es necesaria para recordarle al presidente su deber de cuidado bajo un proceso electoral en marcha. Asimismo, Zavala dijo que hay una reiteración sistemática del Presidente para hacer pronunciamientos a favor o en contra de fuerzas políticas dentro de sus conferencias de prensa.

Aunado a ello, deberá eliminar las referencias del presidente sobre la próxima candidata presidencial del bloque opositor, Xóchitl Gálvez, efectuadas en las conferencias del 8 y 13 de septiembre.