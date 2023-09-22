AMLO confirma destape de Hugo López-Gatell por la jefatura de la CDMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que una decena de integrantes de su equipo de trabajo alistan sus renuncias porque se van a buscar candidaturas para elecciones 2024 y confirma que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, buscará la candidatura de Morena a jefatura de Gobierno de Ciudad México (CDMX).

"Como 10 (...). Me dijo el doctor López-Gatell, yo creo que va a despedirse agradecerles a todos. Todos me han ayudado, todos son servidores públicos", dijo durante la conferencia mañanera de este viernes.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que una decena de integrantes de su equipo de trabajo alistan sus renuncias porque buscarán candidaturas para elecciones 2024, confirma que López Gatell buscará candidatura de #Morena a jefatura de gobierno de #CDMX… pic.twitter.com/KIeRhOb9cu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 22, 2023

Al menos ocho funcionarios de Morena buscarán participar en elecciones 2024

Aunado a ello, el mandatario comentó que de ocho a 10 funcionarios del gobierno ya le comunicaron sus intenciones de renunciar en los próximos días para participar en el proceso interno de Morena rumbo a las elecciones 2024.

En ese sentido, comentó que otro nombre es el de Rocío Nahle, secretaria de Energía, quien iría por la gubernatura de Veracruz. De igual manera, habló acerca de la decisión de que Manuela López, su prima, no busque participar en las elecciones estatales de Chiapas.

"A Manuela López, mi prima, le mandé decir, con Zoé Robledo, que eso no, que desista de participar y postularse al gobierno de Chiapas, para que no se preste a malas interpretaciones", explicó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reveló que dio línea para que Manuela López Obrador explicara que no buscará candidatura a gubernatura de #Chiapas https://t.co/6e8AOTcrG8 pic.twitter.com/mrYyGqHcmK — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 22, 2023

Morenistas que buscan la jefe de Gobierno de la CDMX

Además de López-Gatell, hay otros morenistas que buscarán participar en el proceso interno del partido guinda para ser el representante de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, es decir, para buscar ser candidato a la jefatura de Gobierno.

Este es el caso de la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada y el exsecretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, quien también se separó de su cargo con el propósito de darle toda su atención al proceso que comenzará en unos días.

Recientemente, se bajaron, antes de comenzar la carrera por el máximo cargo de la capital, Ricardo Monreal y Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos.