AMLO defiende intervención de Ejército en balacera en Zapopan

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió la participación del Ejército en la balacera en Zapopan, en Jalisco; pues aseguró que si no existiera una ley que permitiera su intervención en tareas de seguridad pública, hubieran estado impedidos de participar.

“Si no se permite el Ejército en asuntos de seguridad pública en esa balacera, el Ejército no podría intervenir. Antes, cuando no se le permitia al Ejército intervenir podrían estar asaltando a una persona enfrente de un batallón y no participaba porque legalmente estaban impedidos. Ahora sí participan e intervineron, lamentablemente hubo una persona que perdió la vida”, comentó.

#EnLaMañanera | Por un intento de secuestro ocurrió la balacera que dejó un muerto y al menos seis heridos en la zona de Andares y LandMark en Zapopán, Jalisco, así lo informó el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/tI13vaWpmj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 3, 2022

Ayer, en se registró una balacera en Zapopan que dejó un saldo de un muerto y al menos seis heridos por un presunto intento de secuestro.

Primeros reportes indican que la balacera en Zapopan ocurrió entre civiles armados, presuntos integrantes de un grupo delictivo ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en la zona, además de elementos de Ejército, de los cuales dos resultaron heridos.

#EnLaMañanera | Una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación que presuntamente quería secuestrar a un empresario provocó la balacera en zona comercial exclusiva de #Zapopan Jalisco, confirmó el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/El9YlOl28n — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 3, 2022

Gobernadora de Aguascalientes pide apoyo de Ejército y GN

El Presidente reveló en la mañanera de hoy que la gobernadora entrante de Aguascalientes, Tere Jiménez, pidió al gobierno federal, a través de la secretaria Rosa Icela Rodríguez el apoyo de la Guardia Nacional en el estado.

AMLO opinó que la petición de la gobernadora de Aguascalientes es un ejemplo de la necesidad de que se amplíe el periodo de permanencia de las Fuerzas Armadas, a pesar de que el partido al que pertenece Tere Jiménez está en contra de la iniciativa que se encuentra en el Senado, por lo que espera que algunos legisladores cambien de opinión y apoyen la iniciativa.

“Le comenta la nueva gobernadora que quiere el apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército, es una gobernadora que acaba de triunfar representando al PAN, no está pidiendo esto, pero los líderes de su partido están en contra de lo que ella me está solicitando, ahorita van a ver el informe. Es un asunto ni siquiera político, por eso digo, politiquero”, indicó AMLO.

AMLO se pronuncia por elección de “buenos secretarios y fiscales”

El Presidente volvió a opinar sobre la elección de secretarios de Seguridad Pública y fiscales de justicia en los estados, por el caso de Manelich Castilla en Quintana Roo, ya que dejó el cargo al frente de la seguridad del estado que duró solo cuatro días.

AMLO consideró que frente a la seguridad pública y las fiscalías deben de estar personas no vinculadas al crimen o a la delincuencia y recordó la comparación entre Guanajuato en donde su fiscal lleva varios años y en Veracruz en donde se logró retirar al fiscal, además del caso de Yucatán, el estado con menos homicidios a nivel nacional, según las últimas cifras.

#EnLaMañanera | De nueva cuenta, el presidente @lopezobrador_ criticó la permanencia de Carlos Zamarripa Aguirre, fiscal general de #Guanajuato pic.twitter.com/bhWkLonoOd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 3, 2022

“Procuren buenos secretarios de Seguridad Pública y buenos fiscales, gente íntegra, mujeres hombres incorruptibles que no se vinculen a al delincuencia que sepan pintar, la frontera entre delincuencia y autoridad, porque cuando ya hay contubernios no se garantiza la tranquiliadad y la paz. eso es lo que se recomienda nada más que sean buenos funcionarios donde son buenos los srios de seguridad publica se ayudan mucho.

“Miren cómo está Guanajuato y Veracruz. Aquí se cambió al fiscal, pero como (el de en Guanajuato) pertence a un grupo poderoso no lo cambian, es facultad de el gobierno de Guanajuato no solo de gobernador, sino del congreso”, indicó.