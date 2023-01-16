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¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 16 de enero

El 16 de enero se trataron varios temas en la mañanera de AMLO como los precios de los combustibles y sus incentivos; este es el resumen de la conferencia.

De qué trató la mañanera de AMLO Resumen del 16 de enero de 2023

Escrito por: Azteca Noticias

El precio de los combustibles, el caso de la ministra Yasmin Esquivel y el avance del Tren Maya fueron algunos de los temas de la mañanera de AMLO. Checa el resumen de la conferencia sobre lo que dijo López Obrador hoy lunes 16 de enero.

Precios de los combustibles al 12 de enero

La Profeco dio a conocer en la mañanera de AMLO el precio de los combustibles al corte del 12 de enero, además de los incentivos fiscales para esta semana.

Regular: 22.01 pesos
Premium: 24.15 pesos
Diésel: 23.63 pesos

Los estímulos fiscales que recibirán esta semana serán los siguientes, de acuerdo con el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield.

Regular: 46.3%
Preomium: 25.3%
Diésel: 83.6%

Segob indica que SEP no tiene facultades sobre caso de Yasmín Esquivel

El secretario de Gobernacion, Adán Augusto López, indicó que la UNAM deberá emitir resolución sobre cancelación de título de Yasmín Esquivel, ya que la SEP no está facultada para cancelar un título, indicó que en todo caso solo puede cancelar el registro de un título.

Guardia Nacional estará a cargo de seguridad de Tren Maya


Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dio a conocer que la seguridad del Tren Maya estará a cargo de la Guardia Nacional, por lo que se construirán instalaciones en toda la ruta.

En tanto, Javier May, titular de Fonatur, dio a conocer el Plan Integral de Desarrollo que se aplicará en las localidad en donde pasará el Tren Maya.

Nombran a subsecretario de Seguridad y de Guardia Nacional


En la mañanera de AMLO se dio a conocer que Luis Rodríguez Bucio será el nuevo subsecretario de Seguridad, tras renuncia de Ricardo Mejía, quien contenderá por la gobernatura de Coahuila. Mientras que al frente de la Guardia Nacional quedará David Córdova Campos.

AMLO respalda a nuevo subgobernador de Banxico

El Presidente apoyó la decisión de que Omar Mejía Castelazo sea el nuevo subgobernador del Banco de México (Banxico), en sustitución de Gerardo Esquivel.

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy?

La renuncia de Ricardo Mejía y el caso de la ministra Yasmín Esquivel, fueron dos de los temas de la conferencia matutina; estas fueron las frases de lo más destacado que dijo AMLO en la mañanera de hoy.

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