¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 16 de enero

El precio de los combustibles, el caso de la ministra Yasmin Esquivel y el avance del Tren Maya fueron algunos de los temas de la mañanera de AMLO. Checa el resumen de la conferencia sobre lo que dijo López Obrador hoy lunes 16 de enero.



Precios de los combustibles al 12 de enero

La Profeco dio a conocer en la mañanera de AMLO el precio de los combustibles al corte del 12 de enero, además de los incentivos fiscales para esta semana.

Regular: 22.01 pesos

Premium: 24.15 pesos

Diésel: 23.63 pesos

Los estímulos fiscales que recibirán esta semana serán los siguientes, de acuerdo con el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield.

Regular: 46.3%

Preomium: 25.3%

Diésel: 83.6%

Segob indica que SEP no tiene facultades sobre caso de Yasmín Esquivel

El secretario de Gobernacion, Adán Augusto López, indicó que la UNAM deberá emitir resolución sobre cancelación de título de Yasmín Esquivel, ya que la SEP no está facultada para cancelar un título, indicó que en todo caso solo puede cancelar el registro de un título.

#EnLaMañanera | El titular de Segob @adan_augusto pidió a la #UNAM que en apego a la legislación universitaria emita la resolución de inhabilitación del título de Licenciatura de Yasmín Esquivel para que en un futuro Dirección General de Profesiones de la #SEP lo cancele pic.twitter.com/dH5V5Ipgma — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 16, 2023

Guardia Nacional estará a cargo de seguridad de Tren Maya



Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dio a conocer que la seguridad del Tren Maya estará a cargo de la Guardia Nacional, por lo que se construirán instalaciones en toda la ruta.

En tanto, Javier May, titular de Fonatur, dio a conocer el Plan Integral de Desarrollo que se aplicará en las localidad en donde pasará el Tren Maya.

#EnLaMañanera | El Ejército mexicano y la Guardia Nacional desplegarán 5 mil elementos en la ruta del #TrenMaya previo a la inauguración de esta obra que se ha agendado en diciembre pic.twitter.com/ektJLUwHS4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 16, 2023

Nombran a subsecretario de Seguridad y de Guardia Nacional



En la mañanera de AMLO se dio a conocer que Luis Rodríguez Bucio será el nuevo subsecretario de Seguridad, tras renuncia de Ricardo Mejía, quien contenderá por la gobernatura de Coahuila. Mientras que al frente de la Guardia Nacional quedará David Córdova Campos.

#EnLaMañanera | Un general también llega a la comandancia de la Guardia Nacional en lugar del General Luis Rodríguez Bucio pic.twitter.com/r15Akr8MCL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 16, 2023

AMLO respalda a nuevo subgobernador de Banxico

El Presidente apoyó la decisión de que Omar Mejía Castelazo sea el nuevo subgobernador del Banco de México (Banxico), en sustitución de Gerardo Esquivel.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ respaldó a Omar Mejía Castelazo como subgobernador de #Banxico en sustitución de Gerardo Esquivel, quien terminó su mandato el pasado 31 de diciembre de 2022. pic.twitter.com/JUDQMQx3Su — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 16, 2023

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy?

La renuncia de Ricardo Mejía y el caso de la ministra Yasmín Esquivel, fueron dos de los temas de la conferencia matutina; estas fueron las frases de lo más destacado que dijo AMLO en la mañanera de hoy.