El caso sobre el título de la ministra Yasmín Esquivel será enviado de nuevo a la UNAM, ya que la Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), carece de facultades, informó el secretario de Gobernacion, Adán Augusto López.

Durante la mañanera de hoy, el titular de la Segob explicó que recibió de la UNAM un oficio en el que la casa de estudios sostiene que no tiene facultades para emitir una resolución en el caso de plagio de Yasmín Esquivel, por lo que pide a la SEP quien cancele el título en cuestión.

#EnLaMañanera | El titular de Segob @adan_augusto pidió a la #UNAM que en apego a la legislación universitaria emita la resolución de inhabilitación del título de Licenciatura de Yasmín Esquivel para que en un futuro Dirección General de Profesiones de la #SEP lo cancele pic.twitter.com/dH5V5Ipgma — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 16, 2023

Adán Augusto indicó que la Dirección General de Profesiones de la SEP no está facultada para cancelar ningún título. Aunque explicó que dicha dirección sí tiene facultades para cancelar el registro de un título.

Sin embargo, el titular de la Segob detalló que tiene que haber una resolución judicial o una inhabilitación por parte de la UNAM sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel. "Cosa que no ha cumplimentado la Universidad Nacional Autónoma de México", expresó.

AMLO pide a UNAM no "lavarse las manos"

El Presidente cuestionó de nuevo la posición de la UNAM sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel y pidió resolver en lugar de "lavarse" las manos.

"¿No va a tener la fuerza moral, jurídica y política para decir: presento una denuncia porque de acuerdo a las investigaciones y de conformidad con las normas hubo un plagio y eso amerita la cancelación de un título? ¿No le va a poder decir eso al Ministerio Público, a la Fiscalía General? ¿Qué quiere que la SEP les saque las castañas del fuego? ¿Y la autonomía donde está?", cuestionó el mandatario.

López Obrador sostuvo que existe una campaña en contra de la minsitra Yasmín Esquivel por parte del bloque conservador.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ acusó que hay una campaña contra la ministra Yasmín Esquivel acusada de plagiar su tesis pic.twitter.com/M5x6QHIkRs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 16, 2023

Adán Augusto anunció que hoy se enviará la respuesta formal de la SEP a la UNAM sobre el caso de cancelación del título de Yasmín Esquivel.

"Se enviará el día de hoy la respuesta formal a ese oficio, en el sentido de que no está facultada la Dirección General de Profesiones para cancelar ningún título", concluyó su intervención.