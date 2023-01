Nombran a Luis Rodríguez Bucio como subsecretario de Seguridad

Luis Rodríguez Bucio, quien se desempeñaba como titular de la Guardia Nacional, fue nombrado como subsecretario de Seguridad Pública federal, tras la renuncia de Ricardo Mejía.

Durante la mañanera de hoy, el Presidente dio a conocer que luego de que recibió la renuncia de Mejía Bermeja, quien contenderá en las elecciones de Coahuila; se designó a David Córdova Campos en la Guardia Nacional, quien fue presentado durante la conferencia de prensa.

AMLO reconoció a Luis Rodríguez Bucio por su labor al frente de la corporación de la Guardia Nacional.

Quién es Luis Rodríguez Bucio, nuevo subsecretario de Seguridad

Luis Rodríguez Bucio es licenciado en Administración Militar y cuenta con una maestría en Administración Militar y cuenta con un doctorado en Defensa y Seguridad Nacional (Centro de estudios Superiores Navales).





Entre los cargos que ha ocupado se encuentran:

*Comandante de la Guarnición Militar de Cancún, Quintana Roo.

*Director del Centro de Investigación y Desarrollo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.

*Jefe de Estado Mayor de una zona militar en Aguascalientes, Aguascalientes.

*Agregado Militar en Alemania y Polonia.

También fue director del área de Operaciones Especiales de la Policía Federal de 1999 a 2000 y coordinador de grupos interinstitucionales del CISEN de 1994 a 1999.

AMLO confirma renuncia de Ricardo Mejía



El Presidente informó que solo recibió la renuncia de Ricardo Mejía como subsecretario de Seguridad.

“Ahora sí que no me dio el adiós, nada más me mandó un papel y quiero también aclarar que yo no me meto en cuestiones partidistas”, indicó sobre el proceso electoral en Coahuila, en donde Mejía buscará ganar la gubernatura con el Partido del Trabajo (PT).