Gaceta del Senado publica Plan B de Reforma Electoral para debate en el pleno

Después de que se aprobara el dictamen del llamado plan B de la Reforma Electoral el pasado lunes 20 de febrero de 2023, este martes la Gaceta del Senado publicó la minuta para su debate en el pleno.

Cabe destacar que el debate en el pleno del Senado sobre el Plan B de la Reforma Electoral se realizará el próximo miércoles 22 de febrero.

El dictamen del Plan B fue aprobado con un total de 11 votos a favor por parte de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados a favor y cinco en contra de la minuta, por lo que fue aprobada en comisiones del Senado. Aunado a ello, la comisión de Estudios Legislativos Segunda contó con nueve votos a favor y cinco en contra; en total, 20 a favor y 10 en contra.

Cabe destacar que la Comisión de Gobernación está integrada por 18 personas, de las cuales 9 son miembros del partido guinda, mientras que, Estudios Legislativos cuenta con 14 integrantes: ocho de Morena y el resto de la oposición.

📷 Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron el dictamen de la reforma conocida como Plan B.https://t.co/UIQI0pvOSN pic.twitter.com/H5gUQCKtIS — Senado de México (@senadomexicano) February 21, 2023

está integrada por 18 personas, de las cuales 9 son miembros de Morena, mientras que Estudios Legislativos cuenta con 14 integrantes: ocho de Morena y el resto de la oposición.

Se aprueba en comisiones Plan B de Reforma Electoral sin cláusula de "Vida Eterna"

El pasado lunes 20 de febrero se aprobó la minuta del proyecto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; sin embargo, fue excluida la polémica "cláusula de vida eterna", la cual se ubicaba en el artículo 12 de dicha ley.

La denominada "cláusula de vida eterna" buscaba la transferencia de votos de los partidos mayoritarios a los minoritarios. Ante esto, las comisiones solicitaron sacar el tema de esta cláusula con el argumento de violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“El Senado de la República no aprueba la modificación realizada al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales por la Cámara de Diputados, aprobado el 15 de diciembre del 2022, por no apegarse en lo previsto en el artículo 72, fracción E de la Constitución”, se mencionó.

