AMLO acusa campaña de dueños de aerolíneas contra cabotaje

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que hay una campaña de dueños de las aerolíneas en contra de que las extranjeras operen en el interior del país, conocido como cabotaje.

“Todavía no está decidido, no existe una iniciativa de ley en ese sentido. Los dueños de las líneas aéreas de México, no quieren competencia, pues como son influyentes, echaron a andar una campaña”, expresó.

#EnLaMañanera | El Presidente @lopezobrador_ acusó que dueños de aerolíneas mexicanas han armado una campaña para oponerse a que aerolíneas internacionales operen vuelos al interior del país

El presidente López Obrador señaló durante la mañanera de hoy que se está avanzando en ordenar el uso de los aeropuertos y acusó se saturó de forma deliberada el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), tras la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

“Estamos todavía dando los primeros pasos, estamos ordenando lo del uso de los aeropuertos, como no se construyó el aeropuerto de Texcoco y habían saturado de manera deliberada el Aeropuerto de la Ciudad de México, cerrando el aeropuerto de Toluca, pues quedó saturado el AICM”, indicó AMLO.

Recordar que el Presidente ha anunciado que en caso de que las aerolíneas no reduzcan los precios de los boletos, se buscará abrir la competencia de las líneas aéreas extranjeras para ofrecer mejor calidad del servicio y precios.

Agregó que el cabotaje ayudará a la competencia y que no se afectará la fuente de trabajo de quienes laboran en las aerolíneas nacionales.

Aterrizará primer vuelo de carga en AIFA el 28 de febrero

Sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el general Isidoro Pasto anunció que el próximo 28 de febrero llegará el primer vuelo de carga de la empresa DHL, procedente de la ciudad de Cincinnati, en Estados Unidos.

El director del AIFA agregó que al corte del 6 de febrero se tienen contabilizados un millón 130 mil pasajeros transportados, de los cuales 187 mil 141 pasajeros fueron durante el mes de enero.