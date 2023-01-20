AMLO pide a rector de UNAM dejar politiquería por caso Yasmín Esquivel

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió al rector de la UNAM, Enrique Graue, mantenerse al margen de la “politiquería”, por el caso de plagio de la ministra Yasmín Esquivel.

La casa de estudios envió una invitación para seguir el mensaje del rector de la UNAM, Enrique Graue, que se ofrecerá este 20 de enero a las 13:30 horas, el cual podrá seguirse en redes sociales de la UNAM.

#EnLaMañanera | Después de que la #UNAM concluyó que Yasmín Esquivel plagió su tesis de licenciatura en Derecho en 1987 el presidente @lopezobrador_ pidió a esa universidad tomar decisiones concretas pic.twitter.com/RZez4fJBeA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 20, 2023

En la mañanera de hoy, AMLO celebró que la universidad se pronuncie, pero recomendó dejar la politiquería y no manchar a la institución educativa.

"Que hagan valer la autonomía, que no estén haciendo politiquería, pero que dejen de estar haciendo politiquería, eso no conviene, eso afecta a la universidad, a nuestra alma mater", expresó.

Las expresiones de AMLO se dan luego de que por el caso de plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, la UNAM resolvió que no podía quitar el título, por lo que lo remitió a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Por esta decisión, AMLO acusó que el tema era un asunto de politiquería y pidió al rector de la UNAM a pronunciarse al respecto.

Sin embargo, la SEP respondió a la UNAM que no tenía las facultades para cancelar el título de la ministra Yasmín Esquivel, pero sí cancelar su registro previa denuncia de la UNAM ante las autoridades ministeriales.

Rector de la UNAM dará mensaje: cuándo y dónde verlo

Ayer, la casa de estudios anunció en un breve comunicado que el rector Enrique Graue daría un mensaje al cuerpo directivo.

El mensaje será transmitido a través de redes sociales de la UNAM a las 13:30 horas de este viernes.

Aunque no detalla de qué hablará el rector de la UNAM, se espera que sea sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel Mossa.