Fechas clave sobre la eleccion de consejeros del INE

La Cámara de Diputados aprobó la convocatoria para renovar a los consejeros del INE el próximo mes de abril, dos meses antes de las elecciones 2023; estas son algunas de las fechas clave del proceso que seguirán los aspirantes.

Uno de los cambios en la convocatoria para elegir a los consejeros del INE fue el procedimiento en que se eligen, luego de que el Tribunal Electoral.

#ÚltimaHora Con 473 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, el Pleno avala el acuerdo por el que se modifica el proceso para la designación del Comité Técnico de Evaluación y la convocatoria para la elección de consejeras y consejeros del consejo general del INE. pic.twitter.com/JzIhHNEr4H — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) February 14, 2023

¿Cuáles son los consejeros del INE que salen?

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, y Ciro Murayama Rendón, consejero electoral, serán dos de los que se renovarán en el Consejo General del órgano electoral.

Pero también se elegirá a nuevos consejeros del INE que sustituyan a Adriana Favela y José Roberto Ruíz.

¿Cómo se elige a los consejeros del INE?

Los consejeros del INE son elegidos a través de un proceso que se realiza en la Cámara de Diputados, que concluye cuando toman posesión del cargo en el que estarán del 4 de abril de 2023 al 2 de abril de 2032.

Será la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la que hará la propuesta para ocupar tres cargos de consejeras y consejeros electorales del Consejo General del INE, con base en las propuestas de las listas 1, 2 y 3 entregadas por el Comité Técnico de Evaluación, e integrada conforme a la etapa tercera de esta convocatoria, y hará la propuesta respectiva para el cargo de consejera presidenta o consejero presidente del INE del aspirante que forme parte de la lista 4 señalada.

Primera etapa de elección de consejeros del INE

14 al 23 de febrero - Convocatoria en donde habla sobre el registro de los aspirantes

En esta etapa se dan a conocer los requisitos que tienen que poseer quienes aspiran a ser consejeros del INE.

Segunda etapa de elección de consejeros del INE

Del 24 de febrero al 4 de marzo - Evaluación de las personas aspirantes.

En esta etapa el Comité Técnico podrá informar quiénes fueron los aspirantes que acreditaron y documentaron de forma suficiente los requisitos establecidos en la convocatoria.

7-8 de marzo - Examen a los aspirantes elegidos y una revisión del propio examen que les fue aplicado por el Comité Técnico.

Tercera etapa de elección de consejeros del INE

11 de marzo - Definición de las personas aspirantes que cubren el requisito de idoneidad.

15 de marzo - Comité Técnico podrá recibir preguntas, señalamientos y cuestionamientos con relación a los aspirantes a consejeros del INE.

16 al 22 de marzo - Inicio del proceso de entrevistas que hayan cubierto las etapas.

24 de marzo - Comité Técnico enviará a la Jucopo un documento con los datos de los aspirantes y que fueron evaluados.

26 de marzo - Remisión por parte del Comité Técnico de Evaluación de las listas de aspirantes a consejeros del INE a la Junta de Coordinación Política.

Las listas se integran de la siguiente forma para cumplir con la paridad de género.

Lista 1: personas aspirantes de género hombre.

Lista 2: personas aspirantes de género mujer.

Lista 3: personas aspirantes de género hombre.

Lista 4: personas aspirantes de ambos géneros, en razón de 2 personas aspirantes de un género y 3 personas aspirantes del otro.

Cuarta Etapa de elección de consejeros del INE

29 de marzo - Notificación a la Mesa Directiva de las propuestas de las y los aspirantes por parte de la Jucopo.

30 de marzo - Votación por el pleno de la Cámara de Diputados para elegir a los cuatro nuevos consejeros del INE.

31 de marzo - Insaculación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

3 de abril - Remisión de las listas al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la insaculación por el pleno.