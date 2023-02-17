AMLO va por derogar ley que multa injurias al Presidente

Tras la polémica por la ley que pretendía aumentar las multas por injurias al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que buscará derogar esta ley.

En la mañanera de hoy que se realizó desde el estado de Sonora, López Obrador dijo que supo de la diputada de Morena que planteó aumentar las multas por injurias al Presidente.

#EnLaMañanera | La iniciativa de ley para elevar los castigos por "injurias" al Presidente de la República, Secretarios, y Gobernadores que promueve la diputada Benelli Jocabeth Hernández no se hizo con afán de atacar la Libertad, así lo consideró el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/v1SjFSNVob — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 17, 2023

“Lo hizo sin malas intenciones, pero esa ley lo que debe de hacerse con esa ley, es eliminarla porque por eso metieron a la cárcel a Madero por insultos a la autoridad, lo del 68. La vamos a derogar”, expresó en conferencia de prensa en donde anunció su gira por Sonora.

AMLO aseguró que durante su gobierno se permite la crítica y la libertad de expresión por lo que hace unos días, durante su análisis en la Cámara de Diputados, amagó con aplicar el veto en caso de que aprobara, pues consideró que era censura.

El Presidente afirmó que estar en contra de la ley que multa por injurias al Presidente no es pedir que lo insulten, pero aseguró que en su gobierno se permite la crítica y no hay represalias.

“Claro, no estoy pidiendo que me insulten, no vamos a enjuiciar a nadie por eso, hay derecho a la crítica”, expresó AMLO.

Morena mete reversa a ley sobre multas por injurias al Presidente

El 15 de febrero, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados anunció que la ley que aumentaba las multas por injurias al Presidente no pasaría a pleno, luego de que AMLO anunció que aplicaría el veto en caso de que aprobara.

Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, explicó a través de sus redes sociales que la iniciativa que planteó la legisladora Benelli Jocabeth Hernández no forma parte de la agenda legislativa del partido.

Durante la mañanera de ese día, el presidente López Obrador anunció que aplicaría el veto en caso de que la actualización de la ley sobre multas por injurias al Presidente porque va en contra de la libertad de expresión.