AMLO va por derogar ley que multa injurias al Presidente

Tras la polémica por la ley que pretendía aumentar las multas por injurias al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que buscará derogar esta ley.

En la mañanera de hoy que se realizó desde Sonora, López Obrador dijo que supo de la diputada de Morena que planteó aumentar las multas por injurias al Presidente.

#EnLaMañanera | La iniciativa de ley para elevar los castigos por "injurias" al Presidente de la República, Secretarios, y Gobernadores que promueve la diputada Benelli Jocabeth Hernández no se hizo con afán de atacar la Libertad, así lo consideró el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/v1SjFSNVob — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 17, 2023

“Lo hizo sin malas intenciones, pero esa ley lo que debe de hacerse con esa ley, es eliminarla”, expresó en conferencia de prensa en donde anunció su gira por Sonora.

AMLO aseguró que durante su gobierno se permite la crítica y la libertad de expresión por lo que hace unos días, durante su análisis en la Cámara de Diputados, amagó con aplicar el veto en caso de que aprobara, pues consideró que era censura.

El Presidente aseguró que estar en contra de la ley que multa por injurias al Presidente no es pedir que lo insulten, pero aseguró que en su gobierno se permite la crítica y no hay represalias.

“Claro, no estoy pidiendo que me insulten, no vamos a enjuiciar a nadie por eso, hay derecho a la crítica”, expresó AMLO.

