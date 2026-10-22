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Conflicto en el IMSS: Gobierno minimiza protestas mientras persiste el malestar laboral

Pese a las exigencias operativas presentadas por el personal de salud en la CDMX, la presidenta Claudia Sheinbaum restó peso a las jornadas de movilización.

Mañanera de Sheinbaum 22 de octubre 2026
|Gobierno de México

Escrito por: Ollinka Méndez

Con información de: Agustín Rodríguez

Frente a las movilizaciones del personal de salud en la capital, la presidenta Claudia Sheinbaum emitió su postura durante la conferencia de prensa de la mañana de hoy 22 de octubre 2026.

Conflicto IMSS

La mandataria minimizó el alcance de las manifestaciones al sostener que la afluencia de trabajadores disminuyó de forma considerable respecto a jornadas previas y defendió las acciones emprendidas por el titular de la institución, Zoé Robledo, afirmando que se realiza un reordenamiento administrativo para atender los reclamos, mientras el gremio mantiene sus demandas de mayor presupuesto, insumos y mejores condiciones salariales.

Ajuste en la Modalidad 40 del IMSS

La administración federal anunció modificaciones en las reglas de la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social al detectar inconsistencias y cobros indebidos en el sistema de retiros, con afectaciones estimadas en cientos de millones de pesos.

Las investigaciones gubernamentales revelaron asignaciones infladas de montos a través de este mecanismo, por lo que las autoridades decidieron endurecer los criterios de acceso para frenar el impacto en la liquidez del fondo de pensiones.

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