Conflicto en el IMSS: Gobierno minimiza protestas mientras persiste el malestar laboral

Frente a las movilizaciones del personal de salud en la capital, la presidenta Claudia Sheinbaum emitió su postura durante la conferencia de prensa de la mañana de hoy 22 de octubre 2026.

Conflicto IMSS

La mandataria minimizó el alcance de las manifestaciones al sostener que la afluencia de trabajadores disminuyó de forma considerable respecto a jornadas previas y defendió las acciones emprendidas por el titular de la institución, Zoé Robledo, afirmando que se realiza un reordenamiento administrativo para atender los reclamos, mientras el gremio mantiene sus demandas de mayor presupuesto, insumos y mejores condiciones salariales.

#CentroDeMonitoreoDeMentiras | ¡Voces de auxilio en el sistema de salud! Aunque la atención médica del @Tu_IMSS mantiene la calidad gracias a la dedicación de sus doctores y enfermeros, familias y pacientes denuncian una crisis por desabasto de medicamentos e insumos básicos, incluso en áreas críticas como terapia intensiva. La falta de suministros golpea desde clínicas familiares en la #CDMX y el #Edomex hasta altas especialidades en el Centro Médico Siglo XXI y recintos en otros estados del país. @IrvingPineda con los detalles para @MLopezSanMartin en #HechosAM. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 22, 2026

Ajuste en la Modalidad 40 del IMSS

La administración federal anunció modificaciones en las reglas de la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social al detectar inconsistencias y cobros indebidos en el sistema de retiros, con afectaciones estimadas en cientos de millones de pesos.

Las investigaciones gubernamentales revelaron asignaciones infladas de montos a través de este mecanismo, por lo que las autoridades decidieron endurecer los criterios de acceso para frenar el impacto en la liquidez del fondo de pensiones.

