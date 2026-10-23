Sombras de corrupción en el INE: Piden investigar a la consejera presidenta

Durante la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció frente a las inconsistencias y acusaciones que salpican la administración de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral.

Opacidad en el arbitro electoral: Piden auditorías a la presidencia del INE

Luego de que salieran a la luz presuntos actos de corrupción que involucran a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, el Gobierno Federal solicitó la ejecución de auditorías e investigaciones exhaustivas para deslindar responsabilidades.

