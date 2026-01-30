¿De qué habló la presidenta Sheinbaum este 30 de enero? Mañanera desde Baja California
Sigue el minuto a minuto de la Mañanera Sheinbaum este 30 de enero desde Baja California, donde la presidenta hablará sobre temas relevantes para la nación.
Este viernes 30 de enero de 2026, la Mañanera Sheinbaum se transmite desde el estado de Baja California. Acompañada por la gobernadora Marina del Pilar, se espera que la presidenta aborde temas cruciales para la frontera como la seguridad y el abasto de agua. En Fuerza Informativa Azteca te damos el minuto a minuto de los temas más relevantes de los temas más relevantes.
Mañanera 30 enero: Los temas más relevantes de la conferencia de la presidenta Sheinbaum
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
Usualmente, la conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.
Para este viernes, la conferencia mañanera se llevará a cabo desde Tijuana, Baja California, con una diferencia de horario de 2 horas; sin embargo, será a las 9:30 horas, tiempo centro de la Ciudad de México.