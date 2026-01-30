¿De qué habló la presidenta Sheinbaum este 30 de enero? Mañanera desde Baja California

Usualmente, la conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.

Para este viernes, la conferencia mañanera se llevará a cabo desde Tijuana, Baja California, con una diferencia de horario de 2 horas; sin embargo, será a las 9:30 horas, tiempo centro de la Ciudad de México.