Blindan Sinaloa tras ataque a MC; diputada pierde un ojo y dirigente sigue delicado

Tras el brutal ataque armado registrado el pasado miércoles 28 de enero contra legisladores de Movimiento Ciudadano (MC), el panorama es crítico: mientras el dirigente estatal Sergio Torres Félix permanece en terapia intensiva, se ha confirmado que la diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda sufrió daños irreversibles.

Ante la gravedad de los hechos, el Gobierno Federal ordenó un despliegue masivo de elementos de seguridad para intentar recuperar el control en las zonas calientes del estado.

El saldo médico de diputados de MC tras ataque en Sinaloa

En conferencia de prensa, Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano , actualizó el parte médico de sus compañeros, confirmando noticias sobre las secuelas del atentado.

Sobre Sergio Torres, líder del partido en la entidad, se informó que fue sometido a una cirugía de emergencia. Aunque la operación fue considerada un éxito, su estado de salud se reporta como delicado, por lo que permanece bajo estricta vigilancia en el área de terapia intensiva.

Por otro lado, la situación de la diputada local Elizabeth Montoya ha conmocionado al gremio político. Aunque se encuentra consciente y fuera de peligro vital, Álvarez Máynez confirmó que perdió un ojo a consecuencia de los impactos recibidos durante la agresión.

"Daremos seguimiento médico y legal al caso, exigiendo que haya responsables", sentenció desde la dirigencia naranja.

Condenamos el ataque armado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán.



La crisis de impunidad y violencia de México, y en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites.



Estaremos atentos a la información del caso y a que no haya impunidad. — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) January 28, 2026

Tras ataque a diputados de MC despliegan mil 600 elementos en Culiacán

Después del ataque a los políticos, esta mañana se confirmó el arribo de mil 600 elementos del Ejército Mexicano para reforzar la seguridad en Culiacán y Mazatlán, epicentros de la reciente ola de violencia .

Fuentes militares detallaron que este contingente no es tropa regular común; incluye a 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales, unidades de élite entrenadas para operaciones de alto impacto. La misión de este despliegue es principalmente realizar tareas de disuasión, prevención y patrullajes intensivos para evitar nuevos atentados y contener a los grupos criminales que desafiaron al estado al atacar a funcionarios.

Así fue el ataque a diputados de MC en Sinaloa

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles alrededor del mediodía, cuando los legisladores transitaban por el concurrido "Malecón Viejo". Un comando armado interceptó la camioneta blanca en la que viajaban, desatando una balacera en la que los escoltas de los funcionarios repelieron la agresión; sin embargo, ambos funcionarios resultaron afectados.