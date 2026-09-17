Lo más relevante de la conferencia mañanera de la presidente Sheinbaum hoy jueves 17 de septiembre

Te presentamos lo más relevante presentado en la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum, presidente de México, este jueves 17 de septiembre de 2026, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

Segundo Simulacro Nacional: Alerta Símica sonará en teléfonos celulares

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, recordó que el próximo sábado se realizará el Segundo Simulacro Nacional de Protección Civil en las 32 entidades del país, en memoria de las personas afectadas y fallecidas por los sismos de 1985 y 2017.

Laura Velázquez explicó que el sábado 19 de septiembre se llevarán a cabo los honores a la bandera a las 7:19 de la mañana.

La coordinadora nacional de Protección Civil también adelantó que ese mismo día sonarán las alertas de sismo en los teléfonos celulares del país.

¡Prepárate!



Este sábado 19 de septiembre se realizará el Segundo Simulacro Nacional.



La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, mencionó que iniciara a las 12:00 pm y que sonará la alerta en más de 80 millones de celulares.https://t.co/QDIaYEn7MW pic.twitter.com/jCUaMDjqcQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 17, 2026

Banobras trabaja en 19 proyectos de ampliación de autopistas.

Jorge Mendoza Sánchez, director de Banobras, adelantó que trabajan en proyectos carreteros para ampliar la red de autopistas nacionales. Destacó que existen 19 proyectos de carreteras y autopistas en 17 estados de la República Mexicana contemplados para los próximos años durante el actual sexenio.

Mendoza Sánchez explicó que, de los 19 proyectos, 14 ya fueron aprobados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, mientras que cinco permanecen en análisis.

Sheinbaum reitera rechazo a intervención extranjera

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió en que debe rechazarse cualquier intento de intervención o injerencia que vulnere la soberanía nacional.

La mandataria señaló que las decisiones internas del país deben ser tomadas por el pueblo y el gobierno de México, y no por un país extranjero.

Sheinbaum cuestiona acciones de EU para evitar consumo de drogas

Sheinbaum afirmó que México puede mantener mecanismos de cooperación y colaboración con otros países, pero recalcó que las decisiones nacionales corresponden al pueblo mexicano y a su gobierno.

Sheinbaum reaccionó al informe sobre tráfico de drogas presentado por el gobierno de Donald Trump, en el que se señala a México como un país que “no ha hecho lo suficiente para combatir a los cárteles de la droga en nuestro territorio”.

La presidente cuestionó qué acciones está realizando el gobierno estadounidense para atender este problema dentro de su propio territorio. Desde su perspectiva, el consumo de drogas también debe abordarse como un asunto de salud pública y mediante la atención a los jóvenes.

Asimismo, Sheinbaum afirmó que México no necesita que se le juzgue desde el exterior, pues, dijo, el gobierno conoce los problemas del país, actúa diariamente y está sujeto al escrutinio público.

