Minuto a minuto: ¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum desde su mañanera en Puebla hoy jueves?
Este jueves 22 de enero de 2026, la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum se traslada al estado de Puebla. Acompañada por el gobernador Alejandro Armenta e integrantes del Gabinete de Seguridad, la mandataria presenta el diagnóstico de la situación de violencia y delincuencia en la entidad, así como avances en proyectos estratégicos para el centro del país. En Fuerza Informativa Azteca te llevamos los detalles de esta visita y los temas que trató a nivel internacional.
Mañanera Sheinbaum 22 enero: ¿Qué dijo en su conferencia desde Puebla?
"No queremos más Garcías Lunas"
La presidenta Sheinbaum refirió que en su gobierno no "quieren más Garcías Lunas" y aseguró que hay cero impunidad entre grupos delictivos y Fuerzas de Seguridad. "¿Qué tiene que haber? La denuncia, la investigación y la detención en caso de que estén involucrados y su juicio justo, pero cero tolerancia a un vínculo entre cualquier funcionario público y la delincuencia, cualquiera que esta sea".
Esto choca directamente con el caso de Adán Augusto López, quien está acusado de nexos criminales, desvío de fondos y un manto de protección absoluta. Este es el resumen del historial que persigue a Adán Augusto López Hernández, quien, pese a la gravedad de las acusaciones en su contra, se mantiene en su puesto. Se denuncia que la Fiscalía General de la República (FGR) ha optado por el hermetismo total y congelado las investigaciones en su contra.
Ni con 700 millones perdidos: FGR se niega a investigar al “hermano” de AMLO
Caso del secuestro de la influencer
El secretario de Seguridad fue cuestionado sobre el secuestro de la influencer " La Nicholette " en Culiacán.
"Estamos trabajando con la Fiscalía del Estado, hay seguimiento a los vehículos que participan y vamos a informar de manera puntual hasta su recuperación", señaló.
Sobre el caso de Fernando Alan, asesinado en Sinaloa
La presidenta fue cuestionada sobre el caso de Fernando Alan , estudiante originario de Cajeme, Sinaloa, quien fue asesinado durante un enfrentamiento armado en Culiacán el pasado 13 de enero.
Fernando Alan, de 23 años y estudiante de Derecho, perdió la vida cuando el vehículo en el que viajaba con su novia quedó atrapado en medio de la agresión. Su pareja fue trasladada a un hospital en estado delicado.
El general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, dio a conocer que continúan las investigaciones y se actuará conforme al derecho.
"No queremos que estos casos se repitan, son lamentables y tiene que ver la sanción de los responsables y el apoyo a las familias en el marco en el que ocurrió esta situación", dijo por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum.
Omar García Harfuch confirma captura de "El Botox"
Omar García Harfuch confirmó la captura de " El Boto x", selado como objetivo prioritario y generador de violencia en Michoacán. Principal extorsionador de limoneros y responsable de varios homicidios.
#ÚltimaHora | El secretario de #Seguridad, @OHarfuch informó que se detuvo en #Michoacán al líder de una organización criminal, denominado #ElBotox, quien es responsable de extorsiones y homicidios, entre ellos el del líder limonero, Bernardo Bravo
Reporte de seguridad en Puebla
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Civil, dio a conocer el informe de seguridad en Puebla, detenciones relevantes y aseguramientos de droga y armas.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México. Este jueves se lleva a cabo desde Puebla.