Minuto a minuto: ¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum desde su mañanera en Puebla hoy jueves?

La presidenta Sheinbaum refirió que en su gobierno no "quieren más Garcías Lunas" y aseguró que hay cero impunidad entre grupos delictivos y Fuerzas de Seguridad. "¿Qué tiene que haber? La denuncia, la investigación y la detención en caso de que estén involucrados y su juicio justo, pero cero tolerancia a un vínculo entre cualquier funcionario público y la delincuencia, cualquiera que esta sea".

Esto choca directamente con el caso de Adán Augusto López, quien está acusado de nexos criminales, desvío de fondos y un manto de protección absoluta. Este es el resumen del historial que persigue a Adán Augusto López Hernández, quien, pese a la gravedad de las acusaciones en su contra, se mantiene en su puesto. Se denuncia que la Fiscalía General de la República (FGR) ha optado por el hermetismo total y congelado las investigaciones en su contra.