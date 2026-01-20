Caso Fernando Alan: Lo que se sabe de la muerte del joven en Culiacán tras una balacera

La tarde del pasado 13 de enero de 2026 se tiñó de luto nuevamente en Sinaloa . La muerte de Fernando Alan Arce, un joven estudiante de Derecho de 23 años, ha desatado una ola de indignación y exigencias de justicia ante lo que se perfila como una posible "confusión" letal por parte de las fuerzas de seguridad.

A una semana de los hechos, esto es lo que se sabe del caso, las versiones de las autoridades y el clamor de una familia que asegura que Fernando no era un criminal, sino una víctima inocente.

¿Qué le pasó a Fernando Alan? La cronología del caso en Culiacán

De acuerdo con los reportes policiacos preliminares y versiones locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 16:45 horas en la colonia Tierra Blanca, al norte de Culiacán. El número de emergencias 911 recibió alertas sobre una persecución y detonaciones de arma de fuego.

La narrativa oficial preliminar indica que elementos de la Guardia Nacional perseguían a civiles armados que viajaban a bordo de un Honda Accord color blanco. Durante el trayecto, los sujetos habrían arrojado artefactos "ponchallantas" para frenar a las autoridades.

El desenlace fatal ocurrió sobre la avenida Álvaro Obregón. En ese punto, Fernando Alan presuntamente circulaba a bordo de su vehículo, un Mazda 6 también de color blanco, acompañado de su novia, Rosa Guadalupe. Las similitudes entre los vehículos habrían derivado en una confusión, dejando al estudiante y a su pareja en medio del fuego.

Fernando falleció en el lugar, mientras que Rosa Guadalupe resultó herida.

Las autoridades de #Sinaloa deben explicar qué pasó con el asesinato de Fernando Alan en #Culiacán y castigar a los responsables.



Su familia ha pedido el esclarecimiento de los hechos y la sociedad sinaloense exige justicia. Queremos saber si las autoridades estuvieron… pic.twitter.com/VyKCUj11XT — Paloma Sánchez (@palomaSnchez) January 19, 2026

Familia de Fernando Alan pide justicia: "Ningún error justifica la muerte"

La familia de Fernando ha sido enfática: él no tenía vínculos con la delincuencia. La familia compartió un desgarrador posicionamiento en redes sociales donde exige que el nombre de su hijo sea recordado con dignidad y verdad.

"Fernando Alan perdió la vida de manera injusta, y ningún ‘error’ puede justificar la pérdida de una vida inocente", escribió el padre, subrayando que su lucha no busca confrontación, sino el esclarecimiento total de los hechos para que la memoria del estudiante no sea manchada por la desinformación.

Para visibilizar el caso, la familia ha convocado a una Marcha por la Paz este domingo 25 de enero a las 9:00 AM, partiendo de la Catedral hacia La Lomita, pidiendo a los asistentes vestir de blanco.

Presión política y Derechos Humanos en Sinaloa

El caso ha escalado a la esfera política y social. La senadora Paloma Sánchez urgió al gobierno de Sinaloa a aclarar si los policías o militares confundieron al joven. "Queremos saber si las autoridades estuvieron involucradas... Fernando no era un criminal; era un joven estudiante de Derecho que iba saliendo de la escuela", sentenció la legisladora.

Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), encabezada por Óscar Loza Ochoa, advirtió que de confirmarse la participación de fuerzas federales en un "error", el caso sería turnado a la CNDH. Loza Ochoa comparó este hecho con el antecedente en Badiraguato, donde dos niñas perdieron la vida en un contexto similar.

La respuesta del Gobernador, Rubén Rocha Moya

Cuestionado sobre el tema este 19 de enero, el gobernador Rubén Rocha Moya evitó confirmar la versión de la confusión, aunque aseguró estar al tanto del caso. "Lamentablemente lo que queda ahora es buscar el porqué de la agresión... no sé cuáles son las razones por las que ocurren", declaró, prometiendo atención a la familia.

Mientras las investigaciones continúan, la sociedad culiacanense se prepara para marchar, exigiendo que la muerte de Fernando Alan no sea catalogada simplemente como un "daño colateral" más en la ola de violencia que atraviesa la entidad.

