La Mayiza habría secuestrado a tiktoker “La Nicholette” en Culiacán: revelan cómo se la llevaron

El secuestro de la creadora de contenido Nicole Pardo Molina, alias “La Nicholette” , en Culiacán, Sinaloa, reveló lo que podría tratarse de un caso que involucraría a Los Mayos o La Mayiza, una facción del Cártel de Sinaloa .

El caso se volvió viral a través de redes sociales, donde un video reveló el momento en que la tiktoker es llevada contra su voluntad en el Fraccionamiento Isla Musala. La cámara de la Cybertruck donde iba grabó el momento en que la privaron de la libertad el 20 de enero de 2026.

“La Nicholette” y la venta de artículos de “El Chapo” Guzmán y Los Chapitos

Las investigaciones refieren que Nicole Pardo cuenta con doble nacionalidad y es creadora de contenido en redes sociales, principalmente en plataformas como Snapchat, Instagram y TikTok.

Asimismo, administraba el sitio denominado “Nicholette Shop”, a través del cual comercializaba diversos artículos como pulseras, lentes y ropa, entre los que se incluían gorras con referencias a Joaquín Guzmán Loera y al grupo Los Chapitos .

Usaron ponchallantas para secuestrar a "La Nicholette”

De acuerdo con las primeras indagatorias, tres hombres armados, a bordo de un vehículo blanco con reporte de robo, arrojaron ponchallantas a la camioneta en la que viajaba “La Nicholette”, la interceptaron y posteriormente la subieron por la fuerza al automóvil.

En redes sociales, sobe todo en TikTok, circularon versiones que señalan a la facción de Los Mayos como responsable de los hechos, versión e hipótesis que forma parte de las investigaciones.

Las autoridades federales mantienen coordinación con las instancias de seguridad y procuración de justicia del estado para fortalecer las labores de búsqueda, investigación y localización de la víctima, y dar con los responsables.

Publican ficha de búsqueda para encontrar a “La Nicholette”

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió la ficha de búsqueda para la localización de la mujer de 20 años de edad, quien también es conocida como “La Muchacha del Salado”.

Nicole Pardo Molina mide 1.62 metros, es de complexión regular, tiene cabello largo, lacio y color castaño claro, es de tez clara, con ojos grandes café claros, cejas delgadas, boca mediana, labios medianos y nariz chica.

El día que se la llevaron vestía una blusa color morado, pantalón negro, huaraches negros y usaba un moño negro.