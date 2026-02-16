Mañanera hoy 16 de febrero: Sheinbaum responde sobre el despido de Marx Arriaga de la SEP
Sigue el minuto a minuto de la Mañanera Sheinbaum de este lunes 16 de febrero, donde la presidenta aborda la salida de Marx Arriaga de la SEP.
Este lunes 16 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum inicia la semana desde Palacio Nacional. Mientras la Profeco presenta los precios de combustibles y canasta básica, la atención mediática se centra en la salida de Marx Arriaga de la Dirección de Materiales Educativos de la SEP.
Mañanera Sheinbaum hoy 16 de febrero: ¿Qué dijo sobre la salida de Marx Arriaga de la SEP?
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
Usualmente, la conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.