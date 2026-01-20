¿De qué habló la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera de hoy martes 20 de enero?
Sigue el minuto a minuto de la conferencia mañanera de este martes 20 de enero. En FIA te informamos sobre los temas que tocó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Este martes 20 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia matutina desde el Salón de la Tesorería en el Palacio Nacional. Mientras se espera el habitual informe de salud, la atención se centra en respuestas sobre la presencia de una aeronave del gobierno de Estados Unidos que aterrizó recientemente en el Aeropuerto de Toluca, desatando especulaciones sobre su misión. En Fuerza Informativa Azteca seguimos la transmisión en vivo.
Mañanera Sheinbaum 20 enero: Los temas más relevantes de este martes
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.