Murió por un piquete de alacrán: niña indígena fallece en Guerrero por falta de suero en IMSS-Bienestar

La muerte de una niña de 12 años por la picadura de un alacrán en una comunidad indígena de Guerrero exhibió, una vez más, las graves carencias del sistema de salud en zonas marginadas del país. El caso fue expuesto directamente ante la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia mañanera de este jueves por el reportero indígena Gino Ascencio.

Se trata de Mitzi Sofía Antonio, una menor originaria de Copalillo, Guerrero, quien falleció luego de ser picada por un alacrán. De acuerdo con el testimonio presentado, la niña no recibió el tratamiento necesario porque en el centro de salud del IMSS-Bienestar de su comunidad no había suero antialacránico, un medicamento esencial en regiones donde este tipo de accidentes son frecuentes.

Falta de suero y atención médica limitada: Las causas de muerte de una niña en Guerrero

Durante su intervención, Gino Ascencio no solo denunció la ausencia del suero antialacránico, sino también las condiciones en las que opera el centro de salud local. Señaló que los médicos dejan de brindar atención después de las cinco de la tarde y que los fines de semana el servicio simplemente no existe, dejando a la población sin opciones ante emergencias médicas.

El reportero subrayó que, aunque se ha avanzado en algunos aspectos a nivel municipal, la falta de medicamentos y de atención médica sigue “lacerando” a las comunidades indígenas, donde el acceso a tratamientos básicos puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. En este contexto, la muerte de Mitzi Sofía se convierte en un símbolo doloroso de una problemática persistente.

¿Qué dijo la presidenta por la muerte de Mitzi Sofía?

Ante la denuncia, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el suero antialacránico sí existe y que debe distribuirse mediante el programa de Rutas de la Salud, diseñado para abastecer a las unidades del IMSS-Bienestar, incluyendo Guerrero y Morelos. Explicó que estos medicamentos se reparten mensualmente conforme a protocolos de atención establecidos.

No obstante, reconoció la necesidad de revisar específicamente qué ocurrió en este caso y aseguró que se garantizará que el suero llegue a las comunidades donde es indispensable. “Tiene que estar necesariamente el suero antialacránico para ciertos lugares”, afirmó.

Aunque la promesa oficial apunta a una revisión del caso, la muerte de Mitzi Sofía Antonio deja al descubierto que en comunidades indígenas como Copalillo, los horarios restringidos, la falta de personal y el desabasto siguen cobrando vidas, mientras las soluciones parecen llegar tarde.

IMSS-Bienestar aclara caso de niña fallecida por picadura de alacrán en Guerrero

Luego de que se difundiera la muerte de una menor por picadura de alacrán en una clínica del IMSS-Bienestar en Copalillo, Guerrero, el instituto precisó que el hecho no corresponde a una situación actual, sino que ocurrió el 2 de febrero de 2024.

El IMSS-Bienestar detalló que se revisaron los tiempos de atención y la disponibilidad de faboterápicos en la clínica, y confirmó que la paciente recibió el antídoto correspondiente.