Confirman primer caso de sarampión en Puebla; paciente está en aislamiento

La Secretaría de Salud del estado de Puebla confirmó el primer caso de sarampión en la entidad, tratándose de una mujer de 30 años, que ya se encuentra siendo atendida y bajo seguimiento médico.

¿Cómo se encuentra el paciente con sarampión en Puebla?

Los primeros informes indican que tras ser valorada y recibir atención médica oportuna, la mujer con sarampión se encuentra estable, sin presentar complicaciones graves de salud.

Aunque su estado de salud no se encuentre en riesgo, la paciente se encuentra en aislamiento domiciliario para evitar posibles consejos.

Tras la detección del caso, se activó el Equipo de Respuesta Rápida ante casos de sarampión en Puebla, integrado por responsables de epidemiología de las distintas instituciones del sector salud.

¿Qué otros estados tienen casos de sarampión?

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud , se reportan casos de sarampión en los 32 estado de la República Mexicana. Aunque esto no sea un brote grave o agresivo, se recomienda tomar precauciones.

El estado con más pacientes con sarampión en Chihuahua, registrando alrededor de 4 mil 495 casos acumulados a lo largo de 2025-2026, seguido de Jalisco con mil 20 casos de esta enfermedad.

¿Cómo protegerse del sarampión en México?

Ante el primer caso de sarampión en Puebla, la Secretaría de Salud del Estado, emitió algunas recomendaciones para evitar contagios.



Uso de cubrebocas en espacios públicos y cerrados

Lavarse las manos frecuentemente

Estornudo de etiqueta

Prevención mediante la vacunación.

En caso de presentar síntomas como fiebre, tos, escurrimiento nasal, irritación ocular o erupciones en la piel, es importante acudir rápidamente a la unidad de salud más cercana para ser atendido y evaluado.

Por su parte, expertos de la Universidad Autónoma Nacional de México, declaró que el sarampión es una enfermedad más contagiosa que el Covid-19.

Los especialistas lanzan un llamado a no esperar a que "alguien en nuestro entorno se enferme". Aseguraron que deben inocularse las personas que no lo hayan hecho, así como también las que están seguras de contar con la vacuna.