Fraude en combustibles: Pese a controles, hay un quebranto millonario por evasión del IEPS

Esta mañana, en conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el fraude fiscal en la cadena de producción, comercialización y distribución de combustibles.

Mermas en el erario por combustibles: Evasión del IEPS superó 61 mil millones

Las anomalías en la comercialización y distribución de petrolíferos derivaron en un desfalco fiscal superior a los 61,700 millones de pesos por no pago del IEPS durante el ejercicio 2025. Las cifras oficiales presentadas por el Ejecutivo indican que, tras el reforzamiento de las inspecciones en el sector energético, la brecha de omisión se mantiene en niveles significativos, acumulando un registro de 48,000 millones de pesos captados tras la evasión detectada en el periodo previo.