Gobierno Federal relaciona a Lorenzo Córdova y su impulso a Guadalupe Taddei

El gobierno federal aseguró que Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), no pertenece a Morena y recordó que su trayectoria comenzó cuando asumió la titularidad del Instituto Electoral de Sonora en 2014, cuando Lorenzo Córdova presidía el INE.

Por qué el Gobierno de México suspendió algunas páginas web

En la conferencia mañanera del 28 de octubre de 2026, Claudia Sheinbaum, presidente de México, informó que el Gobierno de México suspendió momentáneamente algunas páginas web tras una alerta internacional relacionada con fallas en el lenguaje informático PHP, uno de los más utilizados en el mundo.

La funcionaria explicó que la medida forma parte de un trabajo de ciberseguridad y de la Agencia Digital. Además, advirtió que el desarrollo de la inteligencia artificial plantea mayores riesgos para los sistemas de internet, por lo que el Gobierno trabaja en fortalecerlos.