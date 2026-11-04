Gobierno de México anuncia cuándo se reanudará la exportación de aguacate michoacano

Estos fueron los temas más relevantes que se tocaron en la mañanera de Sheinbaum, desde la exportación del aguacate, hasta las indagatorias por el caso de Carlos Manzo.

La exportación de aguacate michoacano se reanudará este jueves 5 de noviembre, luego de que empacadoras y trabajadores alcanzaran un acuerdo para resolver el conflicto que había afectado la comercialización del fruto, informó el Gobierno de México durante la mañanera.

Columba López, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, dio a conocer que se logró un entendimiento entre ambas partes, por lo que la agroexportación podrá retomarse a partir de mañana.

¿Por qué se suspendió la exportación de aguacate michoacano?

Durante su intervención, la funcionaria explicó que el conflicto surgió a raíz de la caída de los precios del aguacate y las afectaciones a los trabajadores, situación que impactó las actividades relacionadas con la comercialización del producto.

Tras el acuerdo entre empacadoras y trabajadores, se estableció la reanudación de las exportaciones, una actividad importante para la producción aguacatera de Michoacán.

Descarta presencia de gusano barrenador en aguacate

Por otra parte, Columba López descartó que exista presencia de gusano barrenador en el aguacate michoacano y aseguró que el producto cuenta con controles de sanidad y trazabilidad.

La secretaria destacó que existen mecanismos para verificar las condiciones sanitarias del fruto, ante las preocupaciones relacionadas con su comercialización en mercados internacionales.

Continúan investigaciones por el Caso de Carlos Manzo

Sheinbaum aclaró que la fiscalía continúa con las investigaciones para determinar las causas de muerte del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Además, también siguen las indagatorias para dar con los responsables, ya que hasta este momento se han detenido varias personas relacionadas a este homicidio.

