Mañanera hoy 5 de enero: Presidenta fija postura ante operación de EU en Caracas
Los temas más relevantes de la conferencia matutina desde Palacio Nacional este lunes 5 de enero en medio de una tensión geopolítica tras lo ocurrido en Venezuela.
Sigue aquí los temas más relevantes de la conferencia matutina desde Palacio Nacional. Hoy, la agenda está marcada por la tensión geopolítica: la presidenta Claudia Sheinbaum responde a las acciones de Estados Unidos en Venezuela y reafirma la postura diplomática de México ante el conflicto.
Tensión en Venezuela
Este lunes 5 de enero, la conferencia matutina arranca bajo un clima de tensión diplomática en la región. Tras los reportes internacionales que señalan una operación directa de agencias estadounidenses en territorio venezolano , los ojos están puestos en la reacción de México donde la presidenta Claudia Sheinbaum fije su postura.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.