Conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum hoy 4 de diciembre: ¿Qué dijo sobre Ernestina Godoy?
Entérate de los temas más relevantes de los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum para este jueves 4 de diciembre desde Palacio Nacional.
Este es el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este jueves 4 de diciembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta los temas más relevantes.
Mañanera EN VIVO
Sobre el Tren Maya
Oscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya, presenta los 20 Paquetes Turísticos y Expreso de Año Nuevo para la temporada decembrinas.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.