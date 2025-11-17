Logo InklusionSitio accesible
Los temas más relevantes de la mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy lunes 17 de noviembre

Entérate de los temas más relevantes de los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de hoy 17 de noviembre.

Escrito por: América López

Con información de: Agustín Rodríguez

Mañanera de Claudia Sheinbaum.
Conferencia mañanera lunes 17 noviembre.|Gobierno de México.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes 17 de noviembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Mañanera EN VIVO

Quién es quién en los precios

Iván Escalante, titular de la Profeco, dio a conocer el quién es quién en la canasta básica. Además de algunos datos sobre el operativo del Buen Fin 2025, donde se dieron 14 mil 781 atenciones y asesorías a través de módulos y teléfono del consumidor.

¿A qué hora comienza la conferencia matutina?

La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.

Claudia SheinbaumPresidencia de México

