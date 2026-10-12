Lo más relevante de la conferencia mañanera de este lunes 12 de octubre, resumen EN VIVO

Azteca Noticias te brinda un resumen con los temas más importantes tratados en la conferencia matutina de la presidente Claudia Sheinbaum de hoy lunes 12 de octubre de 2026, realizada en el salón Tesorería de Palacio Nacional en la Ciudad de México.

Una niña murió y 10 personas están desaparecidas por el huracán "Rachel": Gobernadora de Baja California

Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, informó que, tras el paso del huracán "Rachel" por la entidad, 10 personas están desaparecidas y una menor fue localizada sin vida.

La mandataria detalló que ocho de las personas no localizadas corresponden al municipio de Ensenada, mientras que las otras dos fueron reportadas en San Felipe.

La gobernadora reiteró el llamado a la población a mantenerse alerta y atender los avisos de Protección Civil.

Tragedia tras el paso del huracán Rachel por Baja California.



La gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila, confirmó 10 personas desaparecidas y una menor localizada sin vida.https://t.co/zz07JSDo9O pic.twitter.com/1E1OjlxsIU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 12, 2026

Seguirán lluvias por el huracán "Simón"

El coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez, informó que las afectaciones por el huracán "Simón" continuarán durante las próximas horas. Aunque se prevé que el fenómeno pierda intensidad, seguirá provocando lluvias en las costas de Jalisco, Guerrero, Sinaloa, Michoacán y Colima.

Ante estas condiciones, pidió a la población mantenerse atenta a las indicaciones de Protección Civil.

El huracán simón no se detiene.



El coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez, advirtió que las afectaciones continuarán en las próximas horas.



Aunque se prevé que baje de intensidad, seguirá golpeando las costas de Jalisco, Nayarit y Sinaloa.… pic.twitter.com/051AviYxlh — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 12, 2026

Vázquez explicó que el huracán se desplazará hacia las islas Marías, pero las lluvias continuarán en Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Además, advirtió que las precipitaciones aumentarán y que el periodo más lluvioso se espera hasta el miércoles, principalmente en el sur de Sinaloa y el norte de Nayarit.

En esa región se pronostican lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros, por lo que el funcionario llamó a tomar precauciones.