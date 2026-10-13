Lo más relevante de la conferencia mañanera de este martes 13 de octubre, resumen EN VIVO

Azteca Noticias te brinda un resumen con los temas más importantes tratados en la conferencia matutina de la presidente Claudia Sheinbaum de hoy martes 13 de octubre de 2026, realizada en el salón Tesorería de Palacio Nacional en la Ciudad de México.

García Harfuch destaca operativo de la Marina en costas de Oaxaca

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la interceptación de una embarcación frente a las costas de Huatulco, Oaxaca, con aproximadamente 1.3 toneladas de cocaína provenientes de Sudamérica y seis tripulantes a bordo.

Al resaltar la intervención de la Secretaría de Marina en el operativo marítimo, el funcionario precisó que con este decomiso la institución suma más de 93 toneladas de esta sustancia aseguradas en aguas mexicanas.

