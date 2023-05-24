Mario Delgado respalda a Manuel Velasco como candidato a la presidencia en elecciones 2024

El senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, expresó sus deseos de contender por la presidencia en las elecciones 2024, ante esto, el dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, respaldó al senador y le dio la bienvenida a las corcholatas del partido.

“Reconocer el trabajo, la trayectoria del senador Manuel Velasco, entiendo que su aspiración presidencial la quiere canalizar hacia nuestro movimiento, con esta gran alianza que tenemos con el Partido Verde, por lo tanto, se convierte en ‘corcholata’, es decir, en participante de la encuesta de Morena, si esa es su decisión desde ahorita le digo que es más que bienvenido a participar en la encuesta de Morena”, dijo Mario Delgado.

No vale la pena condenar a #Coahuila a cien años de priísmo, hay que poner por delante a la gente. Con @aguadiana a la cabeza y los mejores perfiles de #Morena, del #PT y del #PVEM, podemos tener el primer gobierno tripartita. #BoletínDePrensa🔴👇https://t.co/4X1zi4uc6C pic.twitter.com/WjrMKqxKmx — Mario Delgado (@mario_delgado) May 23, 2023

Mario Velasco expresa sus deseos de contender en las elecciones 2024 por la presidencia

Desde el pasado 17 de mayo, la dirigente nacional del partido verde, Karen Castrejón Trujillo, destapó al senador Manuel Velasco como aspirante a las elecciones 2024 por la presidencia; sin embargo, destacó que se encuentra concentrado en las elecciones Edomex 2023 y en las de Coahuila, donde se renovará gubernatura.

En conferencia de prensa, Mario Delgado fue cuestionado sobre lo dicho por algunos políticos, como es el caso de Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, de que sin la alianza, Morena no podría cumplir el plan C de AMLO.

Cabe destacar que la alianza de Morena con el partido verde podría encontrarse en un momento tenso, esto después de que Mario Delgado condicionó de si la alianza seguiría o no a partir de que el candidato del partido verde a la gubernatura de Coahuila, Lenin Pérez, decline en favor del morenista Armando Guadiana.

Encuesta interna en Morena para escogerá al o la candidata a las elecciones 2024

En el marco de las elecciones 2024 por la presidencia, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández han reiterado en diversas ocasiones que se encuentran listos para la encuesta interna de Morena para elegir a quien será el o la candidata. Incluso el secretario de Relaciones Exteriores compartió un video acerca de una idea para realizarla mediante una "innovación tecnológica", la cual presentará el 5 de junio, una vez pasen las elecciones en Edomex y Coahuila.

