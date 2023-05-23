En el marco de las elecciones en el Estado de México (Edomex) 2023, es importante saber qué es y cuándo comienza la veda electoral en el estado, además de Coahuila, donde aparte de la gubernatura, se elegirán 25 diputaciones locales.

Los comicios son considerados históricos por diversos factores, la principal es que serán las más grandes de la entidad.

¿Cuándo empieza la veda electoral 2023 en el Estado de México y Coahuila?

La veda electoral por las votaciones en Edomex y Coahuila este 2023 comienza el mismo día en el que termina el periodo de campaña en la entidad, el cual será el próximo 31 de mayo. A partir del jueves primero de junio y hasta el día domingo 4 de junio, cuando concluya la jornada electoral, se deberá respetar esta medida implementada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Una vez terminado el periodo de campañas en Edomex, la veda electoral da inicio. Este es un periodo de suma importancia, pues es cuando se debe suspender toda propaganda electoral en medios de comunicación impresos, radio y televisión para que la ciudadanía pueda reflexionar sobre su voto.

Elecciones 2023 en Edomex y Coahuila|Crédito: Reuters

¿Qué está prohibido hacer durante la veda electoral?

A los candidatos, partidos, funcionarios públicos y medios de comunicación se les prohíbe la propaganda o el proselitismo por cualquier medio relacionado con las elecciones en el Estado de México y Coahuila.

Tampoco se permite la publicación de resultados de encuestas o sondeos sobre las preferencias electorales, difusión de informes de preferencias electorales y difusión de reportes de labores de los aspirantes, así como cualquier tipo de propaganda gubernamental.

¿Cuándo se levanta la veda en las elecciones 2023?

La veda electoral terminará hasta el cierre de casillas, las cuales se clausurarán a las 18:00 horas del domingo 4 de junio. Los resultados de encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida o conteos rápidos sobre las elecciones locales podrán darse a conocer hasta el cierre oficial de las casillas.

¿Cuándo termina el periodo de campaña en las elecciones de Edomex y Coahuila?

El periodo de campaña en las elecciones del Estado de México terminará el próximo miércoles 31 de mayo, fecha clave que también aplica para Coahuila. Previo al cierre de campaña de los candidatos para la gubernatura se realizaron dos debates para cada estado.

Por el gobierno del Edomex compiten Delfina Gómez por Morena y Alejandra del Moral es la abanderada por la coalición PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza.

Por el gobierno de Coahuila están en la contienda Armando Guadiana, por Morena; Manolo Jiménez Salinas, por los partidos PRI, PAN y PRD; Ricardo Mejía Berdeja compite por el Partido del Trabajo; y Lenin Pérez es el candidato por el Partido Verde y Unidad Democrática de Coahuila.

¿Quiénes son los candidatos de las elecciones 2023 en Coahuila y Edomex?

Las elecciones en el Estado de México se llevarán a cabo el próximo domingo 4 de junio 2023; estas son las candidatas para la gubernatura:



Alejandra del Moral Vela , candidata por la alianza " Va por el Estado de México" , conformada por el PRI, PAN, PRD y Partido Nueva Alianza.

, candidata por la alianza " , conformada por el Delfina Gómez, candidata por la coalición "Juntos Haremos Historia" por el partido Morena.

En el caso de las elecciones 2023 en Coahuila, estos son los cuatro candidatos para asumir el cargo de nuevo gobernador:

