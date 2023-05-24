¿Por qué es importante votar en las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila?

En el marco de las elecciones Edomex 2023 y también las de Coahuila, es importante combatir el abstencionismo, pues a pesar de que votar es un derecho de las personas, muchos deciden no hacerlo, ya que piensan que no sirve para nada, ante esto, te explicamos cuál es la importancia de participar en las elecciones.

Tan solo en Edomex, las elecciones 2023 son consideradas desde ya históricas, pues de acuerdo con el INE, más de 12 millones de personas ejercerán su voto y con ello su derecho, convirtiéndolas en las más grandes en la historia de la entidad. Por otro lado, en Coahuila hay registro de que aproximadamente 2 millones 355 mil personas participarán en la jornada electoral.

Las elecciones 2023 ocurrirán el próximo domingo 4 de junio|Archivo INE

¿Cuál es la importancia de participar en las elecciones?

El voto, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, es una forma de expresión de la voluntad de las personas y sirve para tomar una decisión colectiva sobre quienes serán los siguientes en gobernar. En México, la ciudadanía elige mediante votación popular a quien ocupará el cargo público, tales como gobernadores, presidentes y diputados locales.

El INE también comparte que la promoción del voto tiene como finalidad fomentar la participación ciudadana en los procesos electorales, así como fortalecer los valores, prácticas e instituciones de la democracia.

De acuerdo con las autoridades electorales, el voto tiene ciertas características que lo hacen único, esto de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 41 y 116:



Intransferible: las y los ciudadanos no pueden facultar o ceder su derecho a ninguna persona para la emisión de su voto.

Universal: toda la ciudadanía mexicana tiene derecho a votar sin discriminación alguna.

Libre: el electorado ejerce su derecho al voto conforme a su propia voluntad.

Secreto: la preferencia de la ciudadanía se expresa en privado, de manera reservada y sin ser observado.

Directo: la ciudadanía elige por sí misma a sus representantes y gobernantes sin intermediarios.

Personal: el electorado debe acudir personalmente a la casilla para depositar su voto sin que nadie intervenga en su decisión.

Una vez terminado el periodo de campaña en las elecciones 2023, se dará pie a la veda electoral, implementada para que las personas reflexionen acerca de su voto.