Claudia Sheinbaum dejará la Jefatura de Gobierno de CDMX el próximo 16 de junio, rumbo a las elecciones 2024

Este lunes 12 de junio Claudia Sheinbaum anunció que se separará de su cargo como jefa de gobierno el 16 de junio del presente año rumbo a las elecciones presidenciales.

"Con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación y de dar continuidad con seño propio a la gran obra de transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador", mencionó Sheinbaum quien acompañada de todo su gabinete, explicó que planea continuar con la cuarta transformación pues asegura que México está listo para tener una mujer presidenta.

Después de que el Consejo Nacional estableciera el pasado lunes 11 de junio como requisito el que los aspirantes presenten su renuncia al cargo en el que se desempeñan antes de registrarse como candidato o candidata, Claudia Sheinbaum no se quedó atrás y cumplió con lo establecido por el partido guinda.

"Tomo esta decisión porque considero que soy la única persona que estará en la encuesta que proviene de una carrera científica y que al mismo tiempo, ha participado en la lucha por los derechos del pueblo de México, la democracia, las libertades, la justicia social y ambiental, los derechos de las mujeres desde que tenía solamente 15 años", mencionó la jefa de gobierno.

Claudia Sheinbaum informa avances realizados en la CDMX

Durante la conferencia, Sheinbaum adelantó que el próximo jueves 15 de junio realizará un encuentro ciudadano donde expondrá todo lo que ha realizado a lo largo de su mandato y destacó algunas de las acciones realizadas, tales como:



Seguimiento a la beca universal para niños y niñas "beca para empezar".

Continuidad con el programa "La escuela es nuestra".

Construcción de 7 escuelas preparatorias de nivel media superior, así como dos universidades públicas.

Funcionamiento de 293 centros PILARES.

Construcción de dos hospitales generales.

Abasto del 90% de medicamentos.

Construcción de unidades habitacionales que habían sido afectadas por los sismos del 2017.

¿Quién va a sustituir a Claudia Sheinbaum en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México?

Según lo acordado el pasado domingo 11 de junio por el Consejo Nacional de Morena, donde Sheinbaum Pardo también funge como consejera, se estableció que a partir de este lunes 12 de junio y hasta el viernes 16 es el límite de los aspirantes para presentar por escrito su deseo de participar en el proceso ante la Comisión de Elecciones.

Según el artículo 32 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se dice que la licencia que puede pedir Sheinbaum es la de 30 días, donde quedaría en el cargo el actual secretario de Gobierno de la capital, Martí Batres.

Asimismo, se especifica que en caso de falta absoluta de la o el Jefe de Gobierno, en tanto el Congreso nombra a quien lo sustituya, la o el Secretario de Gobierno asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo.

¿Sheinbaum podrá regresar a su cargo en CDMX si no va por la Presidencia en las elecciones 2024?

De acuerdo con el artículo 32 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se dice que la licencia que puede pedir Sheinbaum es la de 30 días, donde quedaría en el cargo Martí Batres; sin embargo, también podría pedir la de 60 días, en este caso sería necesaria la intervención del Congreso de la capital para autorizarla.

Dependiendo de la licencia que pida Claudia Sheinbaum será el tiempo límite que tiene para regresar a su cargo; sin embargo, si se excede de este periodo, perdería la jefatura de Gobierno.