Una marcha y 21 manifestaciones hoy 30 de noviembre afectarán CDMX

Se espera una marcha y 21 manifestaciones hoy 30 de noviembre en algunas zonas de la Ciudad de México (CDMX), las cuales podrían afectar las alcaldías Cuauhtémoc, Tlalpan, Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán y Xochimilco.

¿Qué marchas hoy 30 de noviembre se harán en CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a la 1:00 pm, en la alcaldía Tlalpan, los estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) protestarán desde la sede de la escuela, ubicada en periférico Sur y Zapote, colonia Cuicuilco, hasta la rectoría de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Diez manifestaciones hoy en la alcaldía Cuauhtémoc

8:00 am - Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), Plaza de la Constitución s/n., en la Colonia Centro Histórico.

9:00 am – Museo de la Mujer ubicado en la República de Bolivia No. 17, colonia Centro Histórico.

10:00 am – Se esperan alrededor de cuatro manifestaciones hoy 30 de noviembre que podrían afectar las siguientes zonas de la alcaldía:



Parque Juan Rulfo ubicado en la avenida Monterrey No. 109, colonia Roma Norte.

Jardín “Enrique Pacheco Blancas” localizado en Quintana Roo No. 63, colonia Roma Sur.

Senado de la República ubicado en la avenida Paseo de la Reforma No. 135, en la colonia Tabacalera.

Mina No. 16, en la colonia Guerrero.

11:00 am - Plaza de la Ciudadela Emilio Dondé y Enrico Martínez s/n., en la colonia Centro.





12:00 pm - Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ubicada en la Avenida José María Pino Suárez No. 2, Colonia Centro Histórico.

4:00 pm - Monumento a la Revolución localizado en la avenida Plaza de la República, en la colonia Tabacalera.

7:00 pm - Palacio Nacional Plaza de la Constitución s/n., en la colonia Centro Histórico.

Se esperan tres manifestaciones hoy en zonas de Coyoacán

10:00 am -Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (FCPyS-UNAM) ubicada en la avenida Insurgentes Sur No. 3000, Circuito Escolar s/n., Ciudad Universitaria.

4:00 pm - Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) localizada en la avenida Insurgentes Sur No. 3000, Circuito Escolar s/n., Ciudad Universitaria.



6:00 pm - Parque “Tecuich” Circuito Aztecas s/n. y San Julio, en la colonia Santa Úrsula Coapa.

Habrá tres manifestaciones hoy en alcaldía Benito Juárez

11:00 am- Las tres manifestaciones hoy 30 de noviembre que se esperan en la alcaldía Benito Juárez se realizarán a la misma hora y podrían afectar las siguientes zonas:



Estación “Ermita”, línea 2 del metro, ubicado en la calzada de Tlalpan s/n., en la colonia Miravalle.

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (SEDUVI) en la avenida Amores No. 1322, Colonia Del Valle Centro.

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México (IPDP) localizado en San Lorenzo No. 712, en la colonia Del Valle Sur.

Otras manifestaciones hoy 30 de noviembre que se harán en CDMX

10:00 am - Poniente 118 s/n., en la colonia Magdalena de Las Salinas, Alcaldía Gustavo A. Madero.

1:30 pm - Avenida Chapultepec s/n., y Adolfo López Mateos, en la colonia Barrio San Juan Moyotepec, Alcaldía Xochimilco.

