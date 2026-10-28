Marcha nacional del IMSS: consulta las rutas de cada contingente y dónde terminará este viernes

¡Que no te agarre el tráfico! La marcha nacional del IMSS se realizará este viernes 30 de octubre. Consulta las rutas de cada contingente para ubicar la zona por donde avanzará la movilización y tomarlo en cuenta en tus traslados.

Las demandas del personal del IMSS se engloban en cuatro puntos: el primero es el aumento salarial del 10%, abastecimiento de medicamentos e insumos, condiciones laborales dignas, adecuadas, el mantenimiento de las clínicas y, finalmente, la destitución de la dirigencia sindical, es decir, piden la salida del secretario general del SNTSS, Rafael Olivo Hernández.

Zonas afectadas por contingentes en la marcha nacional del IMSS

La marcha nacional del IMSS está prevista para este viernes 30 de octubre en la Ciudad de México (CDMX), con dos contingentes que saldrán en distintos horarios, por lo que se verán afectadas varias vialidades.

El primero partirá a las 10:00 horas desde las Oficinas Centrales del IMSS, ubicadas sobre Paseo de la Reforma, mientras que el segundo comenzará su recorrido a las 15:00 horas desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado en la avenida Cuauhtémoc, colonia Doctores.



Entre las zonas que podrían registrar afectaciones se encuentran Paseo de la Reforma, avenida Cuauhtémoc, la colonia Doctores y el Centro Histórico. Si necesitas trasladarte por estas áreas, considera anticipar tus salidas.

Rutas alternas por la marcha nacional del IMSS

La movilización podría afectar la circulación en Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Bucareli y los cruces de Insurgentes. RECUERDA SALIR CON TIEMPO. Si necesitas transitar por estas zonas, puedes considerar las siguientes opciones, según el lugar de donde vengas y tu destino:

