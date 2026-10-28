Caos vial inminente: Mega marcha del IMSS hora exacta en que inicia y alternativas viales en CDMX

Si buscas detalles de la Mega Marcha del IMSS hora exacta en que inicia y alternativas viales para no quedar atrapado este viernes 30 de octubre, toma precauciones, pues la Ciudad de México (CDMX) enfrentará un severo colapso del tráfico. La molestia del personal médico estalló tras el pacto del 8% de incremento global firmado por el director del IMSS, Zoé Robledo, y el líder del SNTSS, Rafael Olivos Hernández. Los disidentes aseguran que esa cifra es un engaño: solo el 4% va directo al sueldo base y el otro 4% a apoyo de renta, por lo que exigen un 10% directo al salario tabular sin rodeos.

Doble golpe al asfalto: horarios y puntos de salida

La estrategia de los inconformes es clara: paralizar arterias vitales en dos momentos clave del día para hacer resonar su "Segunda Mañanera de la Resistencia".



Turno matutino (10:00 AM): El contingente principal sale desde las Oficinas Centrales del IMSS sobre Paseo de la Reforma, avanzando de frente hacia la Secretaría de Gobernación en Bucareli.



El contingente principal sale desde las Oficinas Centrales del IMSS sobre Paseo de la Reforma, avanzando de frente hacia la Secretaría de Gobernación en Bucareli. Turno vespertino (3:00 PM): El segundo bloque arranca en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ahorcando la avenida Cuauhtémoc en la colonia Doctores, con la mira puesta en el Zócalo.

Estas serán las dos movilizaciones que se prevén el 30 de octubre| IA

El descontento va más allá del bolsillo y ya tiene bajo presión a la alcaldía Cuauhtémoc. Para ahogar la negociación, la disidencia mantiene un plantón desde el 9 de octubre en la sede del sindicato (Zamora 107, colonia Condesa) y otro grupo lleva atrincherado desde el 8 de octubre en las oficinas centrales del IMSS (Paseo de la Reforma 476, colonia Juárez). Sin disposición a ceder y desconociendo la representación de Olivos Hernández por negociar a sus espaldas, los trabajadores alistan esta tercera protesta masiva del mes.

Zonas de caos vial y rutas alternas

Quedar atrapado no es opción. Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Bucareli y los cruces críticos de Insurgentes sufrirán cortes intermitentes. El transporte público pagará los platos rotos: las Líneas 1 y 7 del Metrobús enfrentarán desvíos y circuitos temporales, complicando el traslado de miles de capitalinos.

Para sobrevivir al caos, evita el centro a toda costa. Las autoridades recomiendan utilizar el Circuito Interior y el Eje Central Lázaro Cárdenas como válvulas de escape. Anticipa tus traslados, revisa las redes de movilidad antes de encender el auto y prepárate, porque el conflicto sindical va para largo: este sábado 31 celebrarán una asamblea constituyente para endurecer sus próximas acciones.