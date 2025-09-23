Metro CDMX HOY: Marcha, retrasos y afectaciones este martes 23 de septiembre
Conoce el monitoreo del avance del Metro CDMX; recuerda que hoy, tras un intenso inicio de semana, la marcha de los trenes podría tener marcha lenta por lluvias.
Este martes 23 de septiembre, miles de usuarios del Metro CDMX enfrentan retrasos y marcha lenta en varias líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC). Las aglomeraciones en andenes y pasillos han provocado quejas y preocupación por la movilidad en horas pico.
Las autoridades del Metro pidieron a los pasajeros salir con mayor anticipación, ya que el servicio avanza con demoras constantes. El panorama podría complicarse durante la tarde, cuando se pronostican tormentas con lluvias intensas y caída de granizo en la Ciudad de México.
¡Tómalo en cuenta! Siguen los retrasos en la L3
Usuarios indican que se mantienen los retrasos de hasta 15 minutos en la L3
Línea 3 esperando más de 15 minutos pic.twitter.com/pi94rmbxBa— sergio pineda garcia (@SerpgPineda) September 23, 2025
Línea 3 con 40 minutos de retraso no se mueve en Etiopía dirección indios verdes!! Cuál es la escusa??!! @AdrianRubalcava @ClaraBrugadaM @tele— Lorena Gomez (@LeonorS07) September 23, 2025
20 minutos intentando abordar un jodido tren en Guerrero hacia Universidad, pasan hasta la madre de llenos, no se puede subir, se quedan haciendo base en la perra estación. Pónganse a trabajar hijos de la vrg— Moisés_0z (@0zMoises) September 23, 2025
¿Qué pasa en la L3? El Metro informa
Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 3, después de realizar una revisión en la zona de vías.
Aquí están sus 6 min. (15 en realidad) Estación Hidalgo. De mal en peor. @MetroCDMX @telediario @c4jimenez pic.twitter.com/fHMzouUCUC— Jt.Cdmx (@jt_cdmx) September 23, 2025
Línea 3 super llena, cuál es la escusa!!! Dirección indios verdes con 40 minutos de retraso @AdrianRubalcava @ClaraBrugadaM @SSC_CDMX @teledia pic.twitter.com/6y2eC2mgri— Lorena Gomez (@LeonorS07) September 23, 2025
Línea 3 dirección universidad se quedó sin energía estamos detenidos en ambos sentidos en potrero— Salvador Correa (@Chavadore88) September 23, 2025
Llevamos 10 minutos aquí.
Malditos sean
Necesitamos llegar a trabajar.
Ahora cuál es su pretexto? Que no llueve?
Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX
Mientras viaja en el Metro de la CDMX, mantente informado con las noticias más relevantes.
@aztecanoticias #MemoriasDeUnSismo | Así vivió la tragedia del 19 de septiembre de 1985 en México desde el cielo A 40 años del devastador terremoto de 8.1 grados del 19 de septiembre de 1985, el capitán Antonio Pacheco narró por primera vez cómo vivió desde el cielo la destrucción y el caos que se apoderaron de la Ciudad de México. Asignado a una misión con la BBC de Londres, el piloto fue testigo de la calamidad, observando un caos completo, el Tlatelolco destruido y el Hospital General colapsado, en una escena impactante que sintió "como una película de terror". La experiencia de los pilotos dejó lecciones cruciales: la emergencia transformó la aviación y dio origen a planes de emergencia obligatorios y protocolos mejorados, enseñando que el primer paso para un rescate estratégico comienza con una mirada precisa desde el cielo. Con la información de Daniel Rivera Edición: Cesar Romero #Noticias #Sismo #AztecaNoticias #FIA #TikTokInforma ♬ sonido original - Azteca Noticias
Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX
Mientras viaja en el Metro de la CDMX, mantente informado con las noticias más relevantes.
Ya suman 21 muertes y 4 mil 645 casos de sarampión en México, en lo que va del año; los últimos 15 casos se han registrado en Jalisco Chihuahua y Michoacán.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 23, 2025
Mientras tanto, en CDMX ya suman 6 casos. https://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/yWBBkQzMpI
L9 con avance lento; indican usuarios
Mañana complicada en varios trayectos del Metro capitalino; indican sobre retrasos en L9.
No son 6 minutos en la 9, no mientan, no hay trenes y ustedes no informan nada para considerar otras opciones de transporte 😡— Dianna (@Liistenmyheart) September 23, 2025
Que pasa en la línea 9? Llevamos vas de 15 minutos en el retén, si salen cada 6 minutos ya lo hubieran abierto por lo menos 2 veces— israel flores (@isriflores) September 23, 2025
Reportan retrasos en L7
¡Hay retrasos de casi 10 minutos! Capitalinos que viajan en la L7 indican que el avance de los trenes no es constante.
Que ocurre con la línea 7? Nos vamos deteniendo en cada estación. Díganle al chófer que va llegando a metro Tacubaya que deje de hacerse menso!!— VaneBaniMx (@pinkutena) September 23, 2025
Por qué en línea 7 se vienen deteniendo los trenes? Llevamos ya mas de 8 minutos detenidos en Tacubaya dirección Rosario! De qué sirve salir temprano de casa si siempre hay algún evento con el metro— Princesa Azteca (@Princ_Aztek) September 23, 2025
¿Qué pasa en la L12? El Metro informa
En este momento, la Línea 12 presenta alta afluencia. Para atender la demanda, se envían trenes vacíos a las estaciones con mayor concentración de personas usuarias.
La línea 12 es pésima en todas las pinches estaciones se detiene 5 min. No es posible este tipo de servicio cuando la mayoría de los usuarios van rumbo a sus empleos.— Sophia Aguilar (@Agui92224Sophia) September 23, 2025
@MetroCDMX neta la línea 12 dirección mixcoac se irá deteniendo más de 5 minutos en cada estación? Es una mamada, neta avancen, TODOS TENEMOS PRISA!!!— 𝑀𝑎𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑙 🍉♡ (@cuoredimazapan_) September 23, 2025
Que pasa en L12, por qué tan lenta?— Alejandra Amador (@amadorch1) September 23, 2025
Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX
Mientras viaja en el Metro de la CDMX, mantente informado con las noticias más relevantes.
🚨 Jaloneos y empujones en el Zócalo capitalino: manifestantes de Oaxaca enfrentaron a policías tras tirar vallas metálicas en Pino Suárez.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 23, 2025
Algunos cayeron al piso durante el forcejeo, pero lograron ingresar a la plancha del Zócalo.
Vía: @oscar_mendoza31 pic.twitter.com/lHrxDwWZHg
Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX
Mientras viaja en el Metro de la CDMX, mantente informado con las noticias más relevantes.
Así amanece las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur de la #UNAM tras los— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 23, 2025
lamentables hechos registrados el día de ayer.
Vía: @PLATA11CDMX pic.twitter.com/RXe9Ou44Yt
Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX
Mientras viaja en el Metro de la CDMX, mantente informado con las noticias más relevantes.
🚨 Esta mañana, nueve activistas escalan la Estela de Luz en #CDMX para exigir un alto a la destrucción de la Selva Maya.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 23, 2025
Policía y servicios médicos ya están en el lugar.
El tránsito sobre Reforma fluye con normalidad.@isidrocorro con el reporte en #PrimeraLínea pic.twitter.com/4kOidNFZYz
¡Alerta Metro! Se reporta el cierre de estaciones en L2
Al momento se cierra la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8.
Retrasos de hasta 10 minutos en LB
Hay retrasos de hasta 10 minutos en el trayecto de los trenes en Línea B; reportan viajeros.
La línea B no llega y tengo como 10 minutos en Nezahualcóyotl— Alejandra Juárez (@Alejand21487189) September 23, 2025
Hay marcha lenta en L9 del Metro; informan viajeros
Usuarios que viajan en la L9 del Metro indican que el avance de los trenes presenta retrasos esta mañana de martes.
Ahora ¿cuál es el pretexto de la línea 9? No dan informes y solo se quedó detenida en ciudad deportiva, ya van 10 minutos y contando— Andrea Gallegos (@Semilunadelorbe) September 23, 2025
Llevamos mas de 10 minutos esperando en línea 9 ¿Qué paso?— . (@FlawlessIdols) September 23, 2025
¡Arranca el seguimiento de las acciones del Metro de la CDMX!
¡Buenos FIAS! En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el avance y los retrasos en las Líneas del Metro de la CDMX HOY 23 de septiembre del 2025.