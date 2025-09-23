Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Metro CDMX HOY: Marcha, retrasos y afectaciones este martes 23 de septiembre

Conoce el monitoreo del avance del Metro CDMX; recuerda que hoy, tras un intenso inicio de semana, la marcha de los trenes podría tener marcha lenta por lluvias.

Notas
Seguridad
Escrito por: Daniel Rivera-Felipe Vera
Compartir nota
Metro CDMX HOY Marcha retrasos y afectaciones martes 23 de septiembre. En la imagen se observa cómo uno de los trenes llega a una de las estaciones de la Línea 2.
Conoce el monitoreo del avance del Metro CDMX; recuerda que hoy, tras un intenso inicio de semana, la marcha de los trenes podría tener marcha lenta por lluvias.|Metro CDMX

Este martes 23 de septiembre, miles de usuarios del Metro CDMX enfrentan retrasos y marcha lenta en varias líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC). Las aglomeraciones en andenes y pasillos han provocado quejas y preocupación por la movilidad en horas pico.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡ATENCIÓN, USUARIOS! EL TREN SUBURBANO SUFRIRÁ AJUSTES QUE AFECTARÁN EL SERVICIO: CONOCE LAS FECHAS

Las autoridades del Metro pidieron a los pasajeros salir con mayor anticipación, ya que el servicio avanza con demoras constantes. El panorama podría complicarse durante la tarde, cuando se pronostican tormentas con lluvias intensas y caída de granizo en la Ciudad de México.

EN VIVO

¡Tómalo en cuenta! Siguen los retrasos en la L3

Usuarios indican que se mantienen los retrasos de hasta 15 minutos en la L3

¿Qué pasa en la L3? El Metro informa

Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 3, después de realizar una revisión en la zona de vías.

Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX

Mientras viaja en el Metro de la CDMX, mantente informado con las noticias más relevantes.

@aztecanoticias #MemoriasDeUnSismo | Así vivió la tragedia del 19 de septiembre de 1985 en México desde el cielo A 40 años del devastador terremoto de 8.1 grados del 19 de septiembre de 1985, el capitán Antonio Pacheco narró por primera vez cómo vivió desde el cielo la destrucción y el caos que se apoderaron de la Ciudad de México. Asignado a una misión con la BBC de Londres, el piloto fue testigo de la calamidad, observando un caos completo, el Tlatelolco destruido y el Hospital General colapsado, en una escena impactante que sintió "como una película de terror". La experiencia de los pilotos dejó lecciones cruciales: la emergencia transformó la aviación y dio origen a planes de emergencia obligatorios y protocolos mejorados, enseñando que el primer paso para un rescate estratégico comienza con una mirada precisa desde el cielo. Con la información de Daniel Rivera Edición: Cesar Romero #Noticias #Sismo #AztecaNoticias #FIA #TikTokInforma ♬ sonido original - Azteca Noticias

VERSIÓN LARGA:

Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX

Mientras viaja en el Metro de la CDMX, mantente informado con las noticias más relevantes.

L9 con avance lento; indican usuarios

Mañana complicada en varios trayectos del Metro capitalino; indican sobre retrasos en L9.

Reportan retrasos en L7

¡Hay retrasos de casi 10 minutos! Capitalinos que viajan en la L7 indican que el avance de los trenes no es constante.

¿Qué pasa en la L12? El Metro informa

En este momento, la Línea 12 presenta alta afluencia. Para atender la demanda, se envían trenes vacíos a las estaciones con mayor concentración de personas usuarias.

Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX

Mientras viaja en el Metro de la CDMX, mantente informado con las noticias más relevantes.

Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX

Mientras viaja en el Metro de la CDMX, mantente informado con las noticias más relevantes.

Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX

Mientras viaja en el Metro de la CDMX, mantente informado con las noticias más relevantes.

¡Alerta Metro! Se reporta el cierre de estaciones en L2

Al momento se cierra la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8.

Retrasos de hasta 10 minutos en LB

Hay retrasos de hasta 10 minutos en el trayecto de los trenes en Línea B; reportan viajeros.

Hay marcha lenta en L9 del Metro; informan viajeros

Usuarios que viajan en la L9 del Metro indican que el avance de los trenes presenta retrasos esta mañana de martes.

¡Arranca el seguimiento de las acciones del Metro de la CDMX!

¡Buenos FIAS! En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el avance y los retrasos en las Líneas del Metro de la CDMX HOY 23 de septiembre del 2025.

Metro CDMX Marcha retrasos y afectaciones HOY lunes 22 de septiembre. En la imagen se observa cómo uno de los trenes avanza por la línea 2 con dirección a Tasqueña.
Avance del Metro CDMX; recuerda que hoy, tras un domingo de lluvias y la tormenta que azotó a la capital, la marcha puede ser lenta.|Metro CDMX

Metro CDMXCDMXDe utilidad y ayuda