Metro CDMX HOY: Marcha, retrasos y afectaciones este martes 23 de septiembre

Este martes 23 de septiembre, miles de usuarios del Metro CDMX enfrentan retrasos y marcha lenta en varias líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC). Las aglomeraciones en andenes y pasillos han provocado quejas y preocupación por la movilidad en horas pico.

Las autoridades del Metro pidieron a los pasajeros salir con mayor anticipación, ya que el servicio avanza con demoras constantes. El panorama podría complicarse durante la tarde, cuando se pronostican tormentas con lluvias intensas y caída de granizo en la Ciudad de México.