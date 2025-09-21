¡Atención, usuarios! El Tren Suburbano sufrirá ajustes que afectarán el servicio: Conoce las fechas

El Tren Suburbano, uno de los sistemas de transporte más utilizados en el Estado de México, anunció ajustes temporales que afectarán de manera provisional su servicio debido a trabajos de conexión con el nuevo ramal que llegará directamente al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

¿Por qué el Tren Suburbano estará afectado y en qué días?

De acuerdo con un comunicado emitido en sus canales oficiales, Ferrocarriles Suburbanos informó que las labores se realizarán del sábado 20 al jueves 26 de septiembre, periodo en el que se unirán las vías actuales con la infraestructura en construcción hacia el aeropuerto.

Durante estos días, el Tren Suburbano operará con trenes dobles, medida que busca garantizar la movilidad de los usuarios, aunque se advirtió que habrá variaciones en la frecuencia habitual. Esto quiere decir que, los intervalos de espera entre convoyes serán mayores, por lo que se recomienda salir con anticipación para evitar contratiempos.

Esta conexión es clave para que, en un futuro cercano, los pasajeros puedan viajar de forma directa desde Lechería hasta la terminal aérea, sin necesidad de utilizar otro medio de transporte.

“Se estarán realizando trabajos de conexión de vías con el ramal al AIFA, lo cual ocasionará variaciones en la frecuencia de nuestros trenes. Por esta razón, operaremos con trenes dobles durante estos días”, informó Ferrocarriles Suburbanos.

El proyecto no solo está pensado para los viajeros aéreos. Las nuevas vías contemplan estaciones intermedias en municipios como Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango, lo que permitirá mejorar la movilidad en la zona norte del Valle de México y reducir los tiempos de traslado para miles de habitantes y trabajadores del aeropuerto.

Cada vez que eliges viajar en medios de transporte que utilizan energías limpias, contribuyes a la meta de disminuir las emisiones de C02 uno de los compuestos causantes del Cambio Climático. pic.twitter.com/1dSdjBWXmf — Tren Suburbano (@Suburbanos) January 28, 2025

Aunque los ajustes al servicio serán temporales, esta obra es un paso crucial para consolidar al Tren Suburbano como el eje estratégico de transporte de la región metropolitana. Por ello, las autoridades y concesionarios han hecho un llamado urgente a los usuarios para que planeen con tiempo sus recorridos, a fin de mitigar el impacto de los posibles retrasos.