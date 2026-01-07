CDMX bajo protesta: Lo que debes saber de las marchas hoy 7 de enero EN VIVO

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te informa sobre las marchas, manifestaciones y vialidades afectadas para hoy miércoles 7 de enero de 2026 en la Ciudad de México (CDMX), con el fin de que tomes precauciones y consideres rutas alternas para evitar retrasos en tus traslados.

La agenda de movilizaciones está basada en el reporte emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC-CDMX).