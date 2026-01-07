Logo Inklusion Sitio accesible
Escrito por:  César Contreras Felipe Vera

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te informa sobre las marchas, manifestaciones y vialidades afectadas para hoy miércoles 7 de enero de 2026 en la Ciudad de México (CDMX), con el fin de que tomes precauciones y consideres rutas alternas para evitar retrasos en tus traslados.

La agenda de movilizaciones está basada en el reporte emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC-CDMX).

CDMX bajo protesta: Lo que debes saber de las marchas hoy 7 de enero EN VIVO

Manifestantes se concentran en el Ángel de la Independencia.

Manifestantes se concentran en el Ángel de la Independencia. Evita la zona y circula por Circuito Interior y Avenida Chapultepec.

Estas son las marchas programadas para hoy

7:00 HORAS | Liberación Animal México.

Acudirán al Ángel de la Independencia en Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

10:00 HORAS | Extrabajadores de la Ruta 100

Se concentrarán en el edificio de gobierno de la CDMX, en Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

