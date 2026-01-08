¿Vas tarde? Estas son las vialidades colapsadas por las Marchas CDMX hoy, 8 de enero (EN VIVO)
Antes de salir de casa, revisa cuáles calles están cerradas por las marchas en la CDMX y prevé tu tiempo de traslado por la capital del país hoy jueves.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) comparte el reporte actualizado sobre las marchas, manifestaciones y vialidades afectadas para hoy jueves 8 de enero de 2026 en la Ciudad de México (CDMX). El objetivo es que puedas anticiparte, tomar precauciones y considerar rutas alternas para evitar retrasos en tus traslados.
La información sobre las movilizaciones y protestas proviene de la agenda difundida por el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).
Cerrado Amberes por obras
La calle Amberes, en la colonia Juárez, tiene obras de mantenimiento entre Hamburgo y Liverpool, por lo que el tránsito está cerrado. Toma la ruta alterna por Paseo de la Reforma y Avenida Chapultepec.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación de calle Amberes entre Hamburgo y Liverpool, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, por obras de mantenimiento. #AlternativaVial Paseo de la Reforma y Av. Chapultepec. pic.twitter.com/PRFtht1GpV— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 8, 2026
Estas son las marchas programadas para hoy
8:30 HORAS | Familiares de joven desaparecida
Familiares de joven de 19 años que desapareció el 2 de enero de 2026 piden investigación de las autoridades. Se manifestarán en la terminal Tláhuac de la Línea 12 del Metro CDMX en Avenida San Rafael Atlixco, Avenida Tláhuac y Avenida Antonio Bejaral en la colonia El Triángulo, alcaldía Tláhuac.
También en la Carretera a Santa Catarina y Montes de las Cordilleras, colonia San Francisco Tlaltenco, alcaldía Tláhuac.
Durante el día | Extrabajadores de Ruta 100
Se concentrarán a las afueras de la Secretaría de Gobierno de la CDMX, en Plaza de la Constitución número 1, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.