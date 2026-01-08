¿Vas tarde? Estas son las vialidades colapsadas por las Marchas CDMX hoy, 8 de enero (EN VIVO)

8:30 HORAS | Familiares de joven desaparecida

Familiares de joven de 19 años que desapareció el 2 de enero de 2026 piden investigación de las autoridades. Se manifestarán en la terminal Tláhuac de la Línea 12 del Metro CDMX en Avenida San Rafael Atlixco, Avenida Tláhuac y Avenida Antonio Bejaral en la colonia El Triángulo, alcaldía Tláhuac.

También en la Carretera a Santa Catarina y Montes de las Cordilleras, colonia San Francisco Tlaltenco, alcaldía Tláhuac.

Durante el día | Extrabajadores de Ruta 100

Se concentrarán a las afueras de la Secretaría de Gobierno de la CDMX, en Plaza de la Constitución número 1, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.