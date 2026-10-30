Megamarcha del IMSS: Cierres, bloqueos y vías alternas en CDMX este viernes 30 de octubre

Las marchas en CDMX no descansan este viernes 30 de octubre; voceros del IMSS anunciaron bloqueos en clínicas de varios estados y su tercera Megamarcha en la capital que pondrán a prueba el tránsito vehicular.

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