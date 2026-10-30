Megamarcha del IMSS: Cierres, bloqueos y vías alternas en CDMX este viernes 30 de octubre
La Megamarcha del IMSS a Segob y otras movilizaciones complicarán la CDMX hoy viernes. Anticipa tu salida, conoce las rutas alternas y evita el tráfico.
Las marchas en CDMX no descansan este viernes 30 de octubre; voceros del IMSS anunciaron bloqueos en clínicas de varios estados y su tercera Megamarcha en la capital que pondrán a prueba el tránsito vehicular.
Para que los cierres viales no arruinen tu día, en Azteca Noticias te mantenemos informados minuto a minuto y completamente en vivo sobre el pulso vial y las mejores rutas alternas.
¡Que los cierres no te tomen por sorpresa este viernes 30 de octubre! Acompáñanos en este minuto a minuto para sortear las marchas de la CDMX.
Peregrinos avanzan sobre Calzada de Guadalupe rumbo a la Basílica
El contingente de peregrinos que provenía de Paseo de la Reforma ya se incorporó al camellón central de Calzada de Guadalupe y continúa su marcha con dirección a Plaza Mariana.
Aunque los manifestantes avanzan en la zona peatonal, la afluencia provoca constante reducción de velocidad y cortes preventivos al tránsito en los cruces con vialidades como Eje 2 Norte (Peralvillo) y Eje 3 Norte (Robles Domínguez)
#PrecauicónVial | Peregrinos procedentes de Av. Paseo de la Reforma se incorporan a camellón de Calz. de Guadalupe en dirección a Plaza Mariana. https://t.co/aNLxjhFOrr— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 30, 2026
Se esperan afectaciones viales por la Ofrenda Monumental en el Zócalo
Si planeas transitar por el primer cuadro de la capital, considera que el perímetro de la Plaza de la Constitución registra importante afluencia peatonal y restricciones al paso vehicular debido a la instalación de la "Ofrenda Monumental", la cual estará abierta al público hasta el próximo 8 de noviembre.
Los accesos inmediatos al Zócalo por vialidades como 20 de Noviembre, 16 de Septiembre y Pino Suárez presentan cortes intermitentes y avance a vuelta de rueda. Para no quedar atorado en el corazón del Centro Histórico, tus mejores alternativas viales son:
- Eje 1 Norte
- Eje 1 Oriente (Vidal Alcocer)
- José María Izazaga
- Fray Servando Teresa de Mier
#PrecauciónVial | Durante el día, se llevará a cabo la “Ofrenda Monumental” en el Zócalo Capitalino, hasta el 08 de noviembre. Consulta aquí #AlternativaVial https://t.co/V0KqF8nZUS— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 30, 2026
Peregrinación avanza rumbo a la Basílica: Cierres en el Centro e Hidalgo
En estos momentos avanza una peregrinación sobre Avenida Pino Suárez con destino a la Basílica de Guadalupe. El contingente continuará su trayecto por Venustiano Carranza, Eje Central, Avenida Hidalgo, Paseo de la Reforma y Calzada de Guadalupe.
#PrecauciónVial | Avanza peregrinación sobre Av. Pino Suárez hacia la Basílica de Guadalupe. Ruta: Venustiano Carranza, Eje Central, Av. Hidalgo, Av. Paseo de la Reforma y Calz. de Guadalupe. #AlternativaVial Av. Insurgentes. https://t.co/M1DVfS7YPv— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 30, 2026
Se prepara la tercera Megamarcha del IMSS
En punto de las 10:00 horas, el contingente del turno matutino del IMSS iniciará su avance desde las Oficinas Centrales sobre Paseo de la Reforma. Su objetivo es llegar a las puertas de la Secretaría de Gobernación sobre la calle de Bucareli.
A las 15:00 horas, trabajadores activos y jubilados del Seguro Social iniciarán otra fuerte movilización simultánea desde dos frentes: el Centro Médico Nacional Siglo XXI (avenida Cuauhtémoc) y las Oficinas Centrales del IMSS (Paseo de la Reforma).
Alerta al norte de la CDMX: Protesta en el Centro Médico "La Raza"
Si te mueves por la zona norte, presta mucha atención. A las 15:00 horas, trabajadores de la salud del Centro Médico Nacional “La Raza” llevarán a cabo una concentración en el cruce de Calzada Vallejo y Paseo de las Jacarandas, en la alcaldía Azcapotzalco.
Posibles afectaciones en Insurgentes Sur a la altura de San Ángel
En punto de las 11:00 horas se tiene prevista una concentración a las afueras del Tribunal de Disciplina Judicial, ubicado en el número 2417 de avenida Insurgentes Sur, en la alcaldía Álvaro Obregón.
Actividad en Xochimilco: Toma precauciones en la zona de Tepepan
En punto de las 9:00 de la mañana inicia una concentración en las instalaciones del Pilares “16 de Septiembre”. El punto de encuentro es la esquina de avenida Guadalupe I. Ramírez y Paseo de la Virgen, en la colonia Santa María Tepepan.
Precaución vial en Milpa Alta por concentración matutina
A partir de las 09:00 de la mañana se registra una concentración en la Plaza de San Martín, justo en el cruce de avenida Miguel Hidalgo y Callejón Tláloc, en la colonia San Pedro Atocpan.