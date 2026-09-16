¿Caos vial en pleno día feriado? Calles cerradas y otras afectaciones viales por las marchas este 16 de septiembre 2026
Estas son las calles cerradas y otras afectaciones viales debido a marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este miércoles; conoce las alternativas viales.
Las marchas hoy, manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas.
Te compartimos las vialidades afectadas para este 16 de septiembre del 2026.
¿Qué calles están cerradas en CDMX? Afectaciones por marchas, bloqueos y otras movilizaciones
Reducción de carriles en Álvaro Obregón
Reportan la reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible.
Además está cerrada la vialidad sobre Calzada Minas de Arena de Sur 122 hasta Avenida de las Torres, tránsito local entre 4ta cerrada de Acueducto y Avenida de las Torres; sobre Avenida de las Torres se implementa reversible de Avenida Río Tacubaya hasta Calle 2.
#PrecauciónVial | Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, tránsito… pic.twitter.com/WBMmietTCJ— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 17, 2026
Restablecen circulación luego del Desfile Militar
Una vez que concluyó el desfile de las Fuerzas Armadas, se restableció la circulación en Avenida Paseo de la Reforma, entre la Glorieta de Violeta y Anillo Periférico.
También se normalizó el paso de los automovilistas en el Eje Central Lázaro Cárdenas, a partir de Fray Servando; así como en la Avenida Insurgentes, entre Eje 2 Norte y Avenida Álvaro Obregón.
Ya hay paso para los autos en Avenida Juárez
El desfile para conmemorar la Independencia de México se realizó en el primer cuadro de la CDMX y luego del paso de los contingentes, se abrió la circulación en Avenida Juárez, entre Paseo de la Reforma y Eje Central Lázaro Cárdenas.
Se restablece la circulación de Av. Juárez entre Paseo de la Reforma y Eje Central Lázaro Cárdenas, después de #DesfileMilitar. pic.twitter.com/OkJLUpYMlR— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 16, 2026
Buen avance en diferentes vialidades de CDMX
A pesar de que en la zona centro hay calles cerradas por el Desfile Militar, en otros puntos de la CDMX se registra un buen avance, como lo confirmó el Centro de Orientación Vial.
🔵 Avenida Universidad, de Miguel Ángel de Quevedo hacia Circuito Interior
🔵 Eje 1 Norte, de Eje 1 Oriente hacia la Avenida Eduardo Molina
🔵 Dr. José María Vértiz, de Dr. Río de la Loza hacia el Eje 3 Sur
🔵 Eje 2 Sur, de Frontera hacia Eje Central Lázaro Cárdenas
Ya cerraron Fray Servando hoy 16 de septiembre
No terminan los cortes viales en la zona centro de la CDMX, ahora se implementó en la Avenida Fray Servando Teresa de Mier, a la altura del Eje 1 Oriente, con dirección al poniente.
La alternativa vial para los conductores es Avenida del Taller.
Afectaciones en Avenida Insurgentes este 16 de septiembre
Los automovilistas que quieran dirigirse al norte de la CDMX, deben considerar que, debido a las actividades para conmemorar la Independencia, hay cortes a la circulación en Avenida Insurgentes, entre la Avenida Álvaro Obregón y Avenida Riera de San Cosme.
Para que puedan llegar a sus destinos, una alternativa vial es el Circuito Interior.
Evita circular por la Calzada San Antonio Abad
Debido al Desfile Militar 2026, hay un corte de circulación en la Calzada San Antonio Abad, con dirección al norte, a la altura de Lucas Alamán. Para evitar complicaciones, una alternativa es el Eje 2 Oriente.
Realizan cortes en Eje Central Lázaro Cárdenas
Por las actividades que conmemoran la Independencia de México, autoridades hicieron cortes a la circulación en Eje Central, a partir de Fray Servando Teresa de Mier.
Lo mejor es utilizar Circuito Interior y Eje 2 Oriente como alternativas viales.
Hacen corte a la circulación en Eje 2 Poniente
Hay otro punto de afectación en la capital del país, se trata del Eje 2 Poniente, donde se implementó un corte a la circulación, a partir de la Avenida Chapultepec.
08:26 #PrecauciónVial | Considera corte de circulación en Eje 2 Poniente Florencia a partir de Av. Chapultepec. #AlternativaVial Lieja y Circuito Interior. pic.twitter.com/sYCB2wiESy— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 16, 2026
No hay paso en calles aledañas al Zócalo de CDMX
El Centro de Orientación Vial de la SSC recordó que debido al Desfile Militar hay calles cerradas alrededor del Zócalo capitalino, por lo que es importante evitar la zona, ya que será una mañana de actividades en el primer cuadro de la ciudad.
08:23 #PrecauciónVial | Previo al #DesfileMilitar considera cerrada la circulación en vialidades inmediatas al Zócalo de la Ciudad de México. #AlternativaVial Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Av. Chapultepec y Circuito Interior. pic.twitter.com/ujMSwr5SKb— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 16, 2026
Hay cortes a la circulación en Paseo de la Reforma
Este 16 de septiembre se realizará el tradicional Desfile Cívico Militar, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó cortes viales en Paseo de la Reforma, por donde pasarán las tropas.
Debido a que no habrá paso desde el cruce con Avenida Hidalgo, hasta Campo Marte, se deben utilizar alternativas viales como Eje 1 Norte, Circuito Interior y Avenida Chapultepec.
06:38 #PrecauciónVial | Con motivo del #DesfileMilitar que se llevará a cabo, considera cortes a la circulación en vialidades inmediatas al Zócalo así como sobre Av. Paseo de la Reforma. Consulta aquí ruta y #AlternativaVial. pic.twitter.com/vgUW0c1BDk— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 16, 2026
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este miércoles.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/dM0jeeBXXE— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 16, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este miércoles?
El Hoy No Circula para este miércoles 16 de septiembre 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado ROJO
- Terminación de placas 3 y 4
- Holograma 1 y 2
Los autos exentos para el Hoy No Circula de este miércoles, son aquellos con holograma 00 y 0.
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 16, 2026
El #HoyNoCircula de este miércoles 16 de septiembre en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/6BFos2EXYd